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Главарю диверсантов из "ЛНР" вынесли приговор: что известно об осужденном

23 декабря, 14:16

Задержанный боевик рассказал о "черном списке" на ликвидацию

В Луганской области районный суд Сватово вынес приговор главарю диверсионно-террористической группы так называемой "ЛНР" – по материалам, собранным Службой безопасности Украины, злоумышленник получил девять лет тюрьмы.

Как сообщили в спецслужбе, осужденный по заданию российских спецслужб готовил террористические акты против украинских государственных и общественных деятелей.

"Оперативники СБУ задержали злоумышленника в Харькове в июле 2017 года. Во время проведения обысков по местам проживания и нахождения диверсанта было изъято 600 граммов гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет "Вальтер" с глушителем, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи и квадрокоптер", – говорится в сообщении.

Во время следствия было установлено, что задержанный на протяжении 2014-2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности так называемой "ЛНР" и был известен под позывным "Мордвин", командовал подразделением в структуре "КГБ ЛНР".

Кроме того, злоумышленник совершал нападения на позиции украинских военных в Дебальцево. Сотрудники СБУ зафиксировали, что в этот период он был завербован представителями Генштаба России и представителями "ЛНР" (гражданин РФ Кудрин Д. И., позывной "Хулиган" и гражданин Украины Дерусов С. Г., позывной "Одесса"). От них злоумышленник получил задание совершить ряд терактов на подконтрольной украинским властям территории.

"Установлено, что, прибыв в Харьков в 2016 году, "Мордвин" начал подготовку к выполнению "задания" ‒ совершение подрыва автомобиля с газовыми баллонами в общественном месте. Кураторы сразу сообщили ему о допустимости жертв среди мирного населения. Как запасной вариант рассматривалось использование квадрокоптера для дистанционного сброса взрывчатки на место нахождения представителей органов государственной власти", – отметили в украинской спецслужбе.

После задержания террорист рассказал о существовании так называемого "черного списка", в который включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ и квазиреспублик для запугивания патриотически настроенного актива, дестабилизации ситуации и обострения внутриполитических противоречий.

Напомним, ранее в Харьковской области суд вынес приговор диверсанту, который пытался подорвать железнодорожный мост на дороге, соединяющей регион с зоной боевых действий. Оперативники СБУ выяснили, что агент так называемой "МГБ ЛНР" готовит взрыв, сумели предотвратить диверсию и задержать злоумышленника. Теперь ему предстоит 10 лет провести в местах лишения свободы.

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Харьков террорист СБУ луганск приговор вердикт диверсант

Источник: Сегодня

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