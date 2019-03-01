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"Главная тема". Праздничная экономия: где искать скидки и распродажи?

Сегодня, 15:51

Накануне 8 Марта и в межсезонье начинаются распродажи

Фото: Сегодня
"Главная тема". Праздничная экономия: где искать скидки и распродажи? //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/938/95d/5c793895d88ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/938/95d/5c793895d88ea.jpg Украина Накануне 8 Марта и в межсезонье начинаются распродажи

Выгодно ли покупать товары со скидками во время предпраздничного ажиотажа? Об этом зрители узнают третьего марта в эфире общественно резонансного проекта "Главная тема" с Еленой Кот, который выходит на телеканале "Украина" каждое воскресенье в 20:00.

Елена Кот и эксперты программы расскажут, что стоит покупать на распродажах, а на чем не экономить, и о каких крючках продавцов нужно знать, чтобы не купить ненужные вещи.

"Главная тема" также выяснила, как правильно выбрать акционный товар, чтобы при необходимости его можно было вернуть.

Смотрите "Главную тему" в эфире канала "Украина" в воскресенье, 3 марта, в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою".

Как сообщалось, в пятницу, 1 марта, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится эфир ток-шоу с Еленой Кот "Главная тема. Выбор". Гостями выпуска на тему "Честные выборы: как защитить свой голос?" станут генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, глава Министерства юстиции Павел Петренко, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и представитель Центральной избирательной комиссии.

"Главная тема" каждое воскресенье в 20:00 на канале "Украина"!

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