"Главная тема". Праздничная экономия: где искать скидки и распродажи?

Накануне 8 Марта и в межсезонье начинаются распродажи

Фото: Сегодня

"Главная тема". Праздничная экономия: где искать скидки и распродажи? //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/938/95d/5c793895d88ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/938/95d/5c793895d88ea.jpg 2019-03-01T15:51:37+02:00 Украина Накануне 8 Марта и в межсезонье начинаются распродажи

Выгодно ли покупать товары со скидками во время предпраздничного ажиотажа? Об этом зрители узнают третьего марта в эфире общественно резонансного проекта "Главная тема" с Еленой Кот, который выходит на телеканале "Украина" каждое воскресенье в 20:00.

Елена Кот и эксперты программы расскажут, что стоит покупать на распродажах, а на чем не экономить, и о каких крючках продавцов нужно знать, чтобы не купить ненужные вещи.

"Главная тема" также выяснила, как правильно выбрать акционный товар, чтобы при необходимости его можно было вернуть.

Смотрите "Главную тему" в эфире канала "Украина" в воскресенье, 3 марта, в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою".

Как сообщалось, в пятницу, 1 марта, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится эфир ток-шоу с Еленой Кот "Главная тема. Выбор". Гостями выпуска на тему "Честные выборы: как защитить свой голос?" станут генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, глава Министерства юстиции Павел Петренко, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и представитель Центральной избирательной комиссии.

"Главная тема" каждое воскресенье в 20:00 на канале "Украина"!

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Главная тема". Праздничная экономия: где искать скидки и распродажи?". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.