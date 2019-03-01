"Главная тема". Праздничная экономия: где искать скидки и распродажи?
Накануне 8 Марта и в межсезонье начинаются распродажи
Выгодно ли покупать товары со скидками во время предпраздничного ажиотажа? Об этом зрители узнают третьего марта в эфире общественно резонансного проекта "Главная тема" с Еленой Кот, который выходит на телеканале "Украина" каждое воскресенье в 20:00.
Елена Кот и эксперты программы расскажут, что стоит покупать на распродажах, а на чем не экономить, и о каких крючках продавцов нужно знать, чтобы не купить ненужные вещи.
"Главная тема" также выяснила, как правильно выбрать акционный товар, чтобы при необходимости его можно было вернуть.
Смотрите "Главную тему" в эфире канала "Украина" в воскресенье, 3 марта, в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою".
Как сообщалось, в пятницу, 1 марта, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится эфир ток-шоу с Еленой Кот "Главная тема. Выбор". Гостями выпуска на тему "Честные выборы: как защитить свой голос?" станут генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, глава Министерства юстиции Павел Петренко, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и представитель Центральной избирательной комиссии.
"Главная тема" каждое воскресенье в 20:00 на канале "Украина"!
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