"Главная тема": тиран в семье – как остановить домашнее насилие

Сегодня, 13:59

Журналисты "Главной темы" проведут несколько экспериментов и выяснят, как полиция реагирует на вызов о бытовом насилии или драке

"Главная тема": тиран в семье &ndash; как остановить домашнее насилие

Нововведением закона о "Противодействии домашнему насилию" является то, что насилием считается теперь не только физическое издевательство, но и ограничения в деньгах. За избиение жены или мужа, а также за финансовые притеснения теперь можно попасть за решетку на срок до двух лет. Ранее задерживали только на 3 часа.

Что такое экономическое насилие и как заставить мужа давать деньги на семью? Будут ли жены использовать новый закон, чтобы манипулировать своими мужьями? Ответы на эти и другие вопросы узнаете 18 марта в 20:00 в общественно резонансном проекте "Главная тема" с Еленой Кот на канале "Украина".

Журналисты "Главной темы" проведут несколько экспериментов и выяснят, как полиция реагирует на вызов о бытовом насилии или драке, а также равнодушны ли прохожие и соседи к семейным разборкам.

Как доказать, что один из членов семьи морально издевается над другим? Как доказать психологическое насилие в семье? Поможет ли новый закон остановить домашних тиранов?

Смотрите "Главную тему" в эфире канала "Украина" в 20:00 сразу после информационно-аналитического еженедельника "События недели" с Олегом Панютой.

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"Главная тема" каждое воскресенье в 20:00 на канале "Украина".
насилие, насилие в семье, домашнее насилие, Главная тема

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Источник:

"Сегодня"

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