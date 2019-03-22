Главная задача Гумштаба — помочь и подарить надежду, даже если нужно проехать по минному полю

У линии соприкосновения люди страдают от нехватки еды и лекарств

Здесь и сейчас. Благодаря помоши Рината Ахметова спасены жизни более миллиона человек. Фото: fdu.org.ua

Главная задача Гумштаба — помочь и подарить надежду, даже если нужно проехать по минному полю Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b2/739/5c93b27398b55.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b2/739/5c93b27398b55.png 2019-03-22T07:12:00+02:00 Украина У линии соприкосновения люди страдают от нехватки еды и лекарств

Купить продукты или лекарства? Новую обувь себе или ребенку? Чем заплатить за аренду квартиры? Ежедневно тысячи людей ломают голову над этими вопросами, не всегда находя ответ. Вот уже пятый год с начала вооруженного конфликта на Донбассе простые когда-то вещи и бытовые проблемы вошли в ранг труднорешаемых. Переселенцы, жители "серой зоны", неподконтрольной территории Украины — для них проблема выживаемости стала насущнее, чем когда бы то ни было.

Сегодня на Донбассе больше миллиона человек, включая внутренне перемещенных лиц, страдают от нехватки продуктов питания и лекарств, нуждаются в поддержке и помощи в поиске средств для существования. Около 862 тысяч, по данным ООН, если и не голодают, то весьма близки к этому. Старики, родители-одиночки, инвалиды нуждаются в безотлагательной защите и помощи.

В беде

Доступ к продовольствию для многих людей стал проблемой из-за активных боевых действий, особенно для 16% домохозяйств, которые находятся ближе всех к линии соприкосновения. Для самых нуждающихся надежду на выживание дарит помощь Рината Ахметова. Пятый год бригады мобильной выдачи Гуманитарного штаба — крупнейшей программы Фонда — доставляют продуктовые наборы в самые горячие точки — туда, где продолжают звучать залпы. За время работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова выдано более 12 миллионов наборов выживания. Благодаря помощи Рината Ахметова спасены жизни более миллиона человек. Основой деятельности Штаба стал принцип, заложенный Ринатом Ахметовым, — "Помощь здесь и сейчас тем, кому она нужна больше всего".

"Главная задача, кроме выдачи помощи, еще и дать людям надежду, сочувствие и понимание. Мы выдаем не просто наборы выживания, мы выражаем тотальное сочувствие и понимание той беды, в которой живут люди!" — рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

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7 тысяч квадратных километров минного поля

Нелегко представить, как выживают люди у линии соприкосновения — без доступа к продуктам, лекарствам, помощи. При этом вокруг сел — минные поля. По данным той же ООН, около 7 тысяч квадратных километров. Это в 8,5 раза больше территории, которую занимает Киев. На очищение начиненных взрывчаткой гектаров могут уйти десятилетия…

Николай Иваненко живет в селе Славное. Возле огородов и домов в его родном селе — блиндажи и окопы.

"Нам сказали, что там заминировано — мы туда и не ходим, взлететь на воздух никому не охота, — делится Николай. — Хотя куда точно можно ходить, а куда нет — никто не знает. Не село, а настоящий полигон!"

В Славном большинство жителей выехало, дома стоят пустые и заброшенные. Николай уехать не может — у него на руках жена Светлана. После перенесенного инсульта она едва держится на ногах. Иногда они видят соседей, приехавших проверить, пощадили ли обстрелы их дома.

"Обстрелы были днем и ночью, мы в подвале сидели, не могли выйти даже хлеба купить, — вспоминает переселенка из Славного Майя Ткаченко. — А еще сын нашел рядом с домом снаряд и принес его во двор. Сюда же танки стреляли, что-то не разорвалось, сюда упало. Мне с детьми повезло, ничего не случилось. А вот сосед погиб — ехал по полю, начал разворачиваться на полевой дороге и наехал на мину".

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Не забыты

Международные эксперты отнесли Донбасс к самым заминированным районам планеты. В смертельной опасности оказались 60 населенных пунктов.

"Только за последний год мы зарегистрировали 279 жертв среди гражданского населения. Обстрелы ведутся постоянно, земля загрязнена минами — и это очень влияет на мирных жителей", — подчеркнул Оснат Лубрани, координатор системы ООН по гуманитарным вопросам в Украине.

Благодаря помощи Рината Ахметова оказавшиеся в эпицентре конфликта мирные жители выживают с надеждой на мир. С пониманием того, что о них помнят. "Ринат Ахметов не забывает о нас!" — благодарны жители прифронтовых сел.

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.