"Главные выборы страны": почему учителя влиятельней политиков

В Украине открыли регистрацию на третий сезон ежегодной национальной премии Global Teacher Prize

Фото: В. Лазебник.

Пауль Пшеничка – учитель физики из Черновцов. Он входит в десятку лучших учителей по физике, его приглашают читать лекции в Гарвард и Оксфорд. И он первый победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2017 года. В том же году Пауль Пшеничка попал в рейтинг "100 самых влиятельных украинцев". А победитель премии прошлого года Александр Жук входит в ТОП-10 новаторов страны и рейтинг "30 до 30".

5 октября Украина выберет третьего лучшего учителя Украины – отбор уже стартовал.

Каким должен быть учитель и как будут выбирать победителя Global Teacher Prize Ukraine 2019 узнал сайт "Сегодня".

"Главные выборы страны"

Global Teacher Prize Ukraine – часть всемирной премии Global Teacher Prize. Ее в 2015-м основал арабский миллиардер Санни Варки, сын школьной учительницы. Цель премии – отмечать учителей, которые сделали весомый вклад в профессию.

Первой лучшей учительницей мира признали американку Ненси Этвелл, которая предложила преподавать литературу в форме воркшопов. Ее ученики читают в четыре-пять раз больше книг, чем их одногодки в США. А в 2017-м победительницей стала Мегги МакДоннел, которая боролась с проблемой самоубийств среди подростков в отдаленном городке на севере Канады. В 2019 году за премию боролись 10 тысяч учителей из 179 стран мира. Победителем стал учитель из Кении Питер Табичи. Подавляющая часть учеников Табичи живет в необеспеченных или неполноценных семьях, остальные — сироты. Учитель признается, что его школе не хватает финансирования и отдает 80 процентов своей ежемесячной зарплаты на учебники и школьную форму.



Питер Табичи. Фото: AFP / TONY KARUMBA

Интересно, что Украина уже попадала в ТОП-50 Global Teacher Prize: на премию была номинирована Анна Дудыч, преподавательница английского языка одной из гимназий в Кропивницком — вместе со своими учениками она экспериментирует, на уроках использует смартфоны и Google Class, проводит международные skype-конференции в классе.

"Это учителя, которые делают немного больше, чем просто преподают свой предмет. Они на самом деле меняют жизнь детей. Именно таких учителей мы ищем в Украине. Наша миссия показать украинскому обществу и учителям историю педагогов, на которых хочется ориентироваться. Учителя создают будущее в своих классах уже сегодня. То, каким будет наше завтра зависит не столько от президента, а от учителей. Потому что просто сейчас в их классах учатся несколько будущих руководителей страны, министров, депутатов, будущих бизнесменов и ученых. Поэтому украинцы будут решать претендента на звание лучшего учителя страны. Global Teacher Prize Ukraine – это, на самом деле, главные выборы страны", - говорит Зоя Литвин, глава организации "Освитория" и организатор премии Global Teacher Prize Ukraine.

В 2018 году украинская премия стала самой лучшей среди национальных премий. Украинские организаторы рассказывали, как популяризовать профессию учителя в Португалии, Намибии, Чехии, Испании.

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Правила Global Teacher Prize Ukraine

Отбор лучшего учителя Украины 2019 стартовал 11 апреля. До 1 августа украинцы могут предложить своего номинанта на сайте globalteacherprize.org.ua. Предлагать учителя могут как сами учителя, так и школьники или их родители. Например, в прошлом году 59% номинаций организаторы конкурса получили от детей, которые предлагали своих учителей.

"Кого мы ищем в этом году? Это учитель, который амбициозно и буйно мечтает. Как говорил Уолт Дисней, если ты способен о чем-то мечтать, ты способен это воплотить. Это про учителей, которые вдохновляют учеников мечтать; учителя, которые вдохновляют коллег выходить во влиянии за пределы класса. Это тот учитель, который меняет учеников вне класса, жизни своих коллег, общество. Как показывает опыт прошлых двух лет, таких учителей много", – поясняет Зоя Литвин.



Александр Жук – победитель премии Global Teachre P{rize Ukraine. Фото: globalteacherprize.org

С 1 по 14 августа – анкеты номинантов будут оценивать волонтерские офисы в трех крупных городах страны. Они отберут топ-50 учителей, которых огласят 15 августа.

"В этом году мы будем уделить больше внимания топ-50 учителей. Раньше волонтеры оценивали анкеты и определяли топ-50, а дальше экспертные организации выводили топ-10. В этом году, кроме работы с анкетами учителей топ-50 будут дополнительные задания: эссе на определенную тему и общение с каждым, чтобы мы могли более прицельно понять, кто из 50 попадет в топ-10", – рассказывает Зоя Литвин.

На День знаний – 1 сентября – будет назван ТОП-10 учителей. Затем жюри премии будет знакомиться с претендентами, смотреть как проводят уроки и давать необычные задания. И 5 октября – в Международный день учителя – в Оперном театре украинцы узнают, кто победил.

В жюри в этом году войдут:

Зоя Литвин – глава организации "Освитория";

Наталья Мосейчук – куратор премии;

Александр Элькин – вдохновитель движения EdCamp в Украине, руководитель образовательных проектов.

Вадим Карандий – заместитель министра образования и науки Украины;

Александр Жук – лучший учитель по версии премии Global Teacher Prize Ukraine 2018 года;

Светлана Ройз – детский семейный психолог, автор книг и семинаров по детской психологии.

"Каждый год к команде жюри добавляют еще два ученика с разных сфер: кто-то талантлив в творчестве, кто-то в точных науках. В этом году также будет два ученика. Пока их имена мы не разглашаем", – добавила Литвин.

Лучший учитель Украины получит 250 тыс грн, год бесплатного обучения и поездку в Дубаи на Global Education and Skills Forum 2020. В этом году добавили еще один приз – подарок для школы, в которой он работает. Это будет большая библиотека от издательства "Видавництво Старого Лева" и гаджеты от партнеров премии.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему репетиторы в Украине не сообщают государству о своих доходах и что предлагают налоговики.

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