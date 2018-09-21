Год eHealth: очереди, запись за три недели и 17 млн деклараций

Врачам стали платить больше, но есть неразбериха на приемах

Исполнился год, как Минздрав запустил электронную систему eHealth, призванную упростить доступ и предоставление украинцам качественной медпомощи. Напомним, ресурс включает в себя центральный государственный сервер и более десятка частных медицинских информсистем (МИС), которые и передают данные центру. По замыслу Минздрава, на нынешнем этапе eHealth реализовывает принцип "деньги ходят за пациентом" — считает декларации, по количеству которых Нацслужба здоровья финансирует больницы. В дальнейшем ресурс заменит бумажную меддокументацию на электронную — например, введет е-рецепты и е-карты пациентов. Впрочем, МИС такие функции предлагают уже сегодня, но не бесплатно.

За прошедший год в системе уже успели зарегистрироваться 1400 больниц, более 24 тысяч докторов и почти 18 млн пациентов. Пока, по мнению экспертов, ресурс вполне оправдывает возложенные на него надежды.

"На данный момент система исправно выполняет основную задачу от Минздрава, а именно — эффективно собирает информацию о врачах и количестве подписанных с ними деклараций", — считает эксперт Общественного совета при Минздраве Евгений Гончар.

Опираясь на отчеты системы, Нацслужба соответственно финансирует медучреждения, что сказывается на зарплатах врачей — многие терапевты уже получают повышенные зарплаты за счет своей популярности у народа. Это, в свою очередь, делает врачей, если не компетентнее, то точно любезнее.

"Наша участковая терапевт отличный врач, но раньше была грубиянка. Сейчас — хоть на хлеб намазывай", — делится пользовательница Facebook Наталья Пискун и добавляет, что доктор, видимо, хочет заключить все две тысячи деклараций.

Врачам в целом система нравится, хотя большинство испробовали только регистрацию деклараций и онлайн-записи.

"Мы пользуемся МИС Helsi, она достаточно понятная. Ведем онлайн-запись — это удобно тем, что я заранее знаю, кто придет, просматриваю его карту, вспоминаю историю болезни. Могу подготовиться, если знаю, что там ранее был сложный диагноз", — рассказывает терапевт Тамара Глинник.

При этом врач сетует, что проблему очередей система пока не решает.

"Много народу приходит и в живую очередь, потому что в системе уже забиты места на две недели вперед, а некоторые же нуждаются в срочной помощи, — говорит доктор. — Своих пациентов я приучаю звонить мне перед приходом — если проблема не требует моего осмотра, консультирую по телефону".

Не везде удобна запись

На местах ситуация с электронными очередями разная.

"Очень удобно: прихожу к назначенному времени и меня принимают. Бывают задержки в 5—10 минут, но редко", — рассказывает киевлянка Мария Плющ.

Но такая ситуация не везде.

"Доктор принимает 4 часа в день: два часа — е-очередь, еще два — живая. Но попасть к врачу по электронной можно только через две-три недели, если вопрос срочный, приходится сидеть под кабинетом", — жалуется Ольга Шляхтич.

Скоро, по ее словам, попасть к терапевту будет еще сложнее — в ее больнице собираются совсем упразднить живые очереди. Гончар поясняет: