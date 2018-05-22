Голодовка Сенцова: люди по всему миру потребовали от Кремля освободить украинца

Украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего в России 20-летний тюремный срок по сфабрикованному обвинению, и объявившего голодовку 14 мая с требованием освобождения всех украинских политзаключенных Кремля, поддержали многие люди по всему миру.

В своем письме, переданном в СМИ через адвокатов, украинец написал: "Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявляю бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Вместе и до конца. Слава Украине!"

В своем Facebook президент Украины Петр Порошенко выступил с призывом к международному сообществу "продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно скорее вернулись домой, в свои семьи".

"Мы продолжаем бороться и прилагаем усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, которых держат на территории оккупированного Крыма, Донбасса и на территории РФ", – отметил глава государства.

Выступили в поддержку Сенцова также и простые граждане, журналисты и общественные деятели.

Напомним, еще в марте экс-кандидата президенты РФ Ксения Собчак попросила Путина помиловать украинских политзаключенных. В списке значились имена украинцев Александра Кольченко и Олега Сенцова.

В свою очередь в Кремле отреагировали на просьбу Собчак. Стало известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился проработать список по 16 заключенным, среди которых были также Сенцов и Кольченко.