Гончарук поручил разработать план безопасного питания в школах: подробности

Каждый день почти половина детей подвергаются опасности из-за некачественного питания в школах

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее дал месяц на исправление ситуации с контрабандой на таможне, поручил областным властям в течение двух недель подготовить план приведения в порядок государственной политики в сфере безопасного питания в учебных заведениях. Об этом глава правительства написал у себя в Facebook.

"В наших школах и садиках каждый день питаются 5 млн детей. За 2019 год в 38% учреждений установили нарушения в организации питания – 626 отравлений. Каждый день почти половина детей подвергаются опасности. Это недопустимая история!", - написал Гончарук.

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По словам премьера, "у областных властей есть две недели, чтобы подготовить реалистичный план приведения в порядок государственной политики в сфере безопасного питания в учебных заведениях".

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Гончарук подчеркнул, что очень важно обеспечить постоянное и систематическое обучение персонала, работающего в сфере детского питания. Кроме того, по его мнению, необходимо внести изменения в соответствующие постановления, определить перечень детей, которым рекомендована безглютеновая и безлактозной диета, а также обновить список рецептурных справочников и сборников меню для школьных столовых и осовременить Государственные санитарные правила и нормы устройства школ и садиков.

"До 15 ноября поручаю выполнить задание и отчитаться о результатах", – сказал Гончарук.

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