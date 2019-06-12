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"Государство в смартфоне": Украина обсудила новую концепцию с Эстонией

12 июня, 16:44

Эстонские эксперты выразили готовность помочь украинцам избавиться от бюрократии

Украинская делегация в Эстонии
Украинская делегация в Эстонии. Фото: president.gov.ua

Украина начала работу над проектом "Государство в смартфоне" и намерена перенять опыт Эстонии, где успешно внедрена данная концепция. Украинская делегация во главе с советником президента Украины Михаилом Федоровым посетила Эстонию и обсудила ряд соответствующих вопросов, сообщает пресс-служба главы государства.

Визит состоялся 10-11 июня. По словам Федорова, именно Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, предоставила возможность "электронного гражданства".

"Опыт этой страны действительно впечатляет. Наша цель – применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции "Государство в смартфоне", чтобы сделать стремительный прыжок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно", – сказал он.

Украинская делегация провела более 10 встреч, в частности с СИО (главным менеджером по информатизации) Эстонии, государственным секретарем Кабинета министров, представителями Еврокомиссии, Министерства иностранных дел, Агентства информационных систем, Центра реестров, Академии е-правительства Эстонии и др.

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"Главное, что мы получили очень положительную обратную связь относительно наших планов от эстонских экспертов, а также договорились о конкретной поддержке по проведению аудита реестров, развития системы "Трембита", современной электронной идентификации SmartID и внедрения e-Residency. На каждой встрече мы чувствовали абсолютную открытость и желание помочь Украине. Это очень вдохновляет", – подчеркнул советник президента.

Со своей стороны первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб отметил, что активное развитие системы электронного взаимодействия "Трембита", которая заработала в Украине в конце мая, должно привести к полному реинжинирингу всех неэффективных, забюрократизированных и коррупционных процессов в государстве.

Напомним, недавно команда Зеленского запустила платформу LIFT. В конце мая президент Украины во время своего выступления на iForum анонсировал инновационную платформу, которая позволит каждому жителю страны предлагать свои идеи по внедрению ИТ-технологий в государственное управление, фактически создания "государства в смартфоне".

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Тег Эстония, Федоров, Государство в смартфоне

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