Где в Украине зарегистрированы "Нацдружины": в полиции дали ответ

Новая организация "Национальные дружины", которая заявила о себе во всеуслышание в начале этого года, вызвала огромный резонанс в обществе. Так, мнение общества разделилось: одни верят в то, что нацдружинники смогут навести порядок на улицах, другие же уверены, что их действия аморальны и идут вразрез с законодательством.

Сайт "Сегодня" пообщался с экспертом программы реформирования правоохранительной и судебной систем аналитического центра "Украинский институт будущего" Денисом Монастырским, который рассказал, что "Нацдружины" являются общественной организацией, которая была зарегистрирована в середине прошлого год и работает согласно закону про общественные объединения, который был принят в 2000 году.

"Насколько я понимаю, кроме того, что это общественная организация, есть еще общественное формирование по охране общественного порядка, тут уже сложнее выяснить. Если ГО находятся в едином реестре, то вот эти формирования регистрируются в соответственных городских исполнительных комитетах местных советов. Чтобы понять масштабы, это нужно по всей Украине собирать эту информацию. Но я видел в СМИ сообщения об общественном формировании "Национальные дружины Волынь", скорее всего, есть еще подобные организации в разных регионах, которые зарегистрированы именно как общественные формирования по охране общественного порядка. Вот эти формирования реализуют свои полномочия согласно закону про участие граждан в охране общественного порядка и госграницы", – говорит эксперт.

В Национальной полиции на запрос сайта "Сегодня" ответили, что они уполномочены организовывать, направлять и контролировать деятельность только тех общественных объединений, которые были созданы согласно Закона Украины от 22 июня 2000 г. "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы".

Также, в ведомстве отмечают, что координацию деятельности гражданских формирований осуществляют местные государственные администрации и органы местного самоуправления. А оперативные действия таких формирований организовываются и контролируются Нацполицией. Но, по словам оперативников, такие общественные формирования зарегистрированы только в четырех городах Украины.

"По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, общественные формирования по охране общественного порядка "Национальные дружины" зарегистрированы в таких городах, как Луцк, Запорожье, Ивано-Франковск и Днепр", – сказано в ответе Нацполиции.

Более детально об организации "Нацдружины" и том, что рассказывают ее члены сами о себе, читайте в материале сайта "Сегодня": "Национальные дружины": чем они занимаются, что успели и насколько это законно