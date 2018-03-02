Грипп в Украине: эпидемия продолжается

Сегодня, 16:45

За последнюю неделю гриппом заболели почти 300 тысяч украинцев


В четырех регионах Украины превышен эпидемиологический порог по гриппу. Это  Житомирская, Ровенская, Хмельницкая и Волынская области.

Всего в Украине за последнюю неделю гриппом заболели почти 300 тысяч человек. Большинство из них – дети. 

При этом, по данным Минздрава, привики от гриппа сделали только 180 тысяч украинцев по всей стране. 

Ранее отмечалось, что в Киеве заболевших взрослых стало меньше на 8%. Врачи жалуются на низкий уровень вакцинации – прививки против гриппа сделали только 0,5% украинцев. 

Напомним, на прошлой неделе эпидпорог в Украине по гриппу был превышен на 31%. По последним данным Минздрава, от гриппа уже умерло двое детей.

Минздрав напоминает, что симптомами гриппа являются высокая температура, лихорадка, головная боль, ломота в мышцах и суставах. Они могут проявляться внезапно и продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

Стоит напомнить о советах специалистов на время эпидемии гриппа и ОРВИмедики дали рекомендации, которые позволят сэкономить на лекарствах.
Украина, грипп, эпидемия, вакцинация, заболевание

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Источник:

"Сегодня"

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