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Грипп в Украине: медик рассказала, когда лучше сделать вакцинацию

9 октября, 10:24

Рост заболеваемости в стране начнется с конца октября

/ Фото: Getty Images

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Прививки от гриппа украинцам лучше сделать до декабря. Об этом "Сегодня" рассказала руководитель направления семейной медицины Медицинского дома Odrex Наталья Вильнер.

"Вакцина от гриппа уже есть в Украине. Оптимально сделать прививки до декабря, однако можно и позже: грипп циркулирует с декабря по март. Выработка иммунитета на вакцину занимает около двух недель. Перед вакцинацией обязательно проводится врачебный осмотр семейным врачом, терапевтом или педиатром (в зависимости от возраста)", – советует медик.

По словам врача, вакцинация – все еще и самый эффективный способ профилактики гриппа, ведь она уменьшает количество тяжелых протеканий и осложнений. У привитого человека грипп пройдет в более легкой форме и с меньшим риском осложнений.

Кроме того, ранее мы писали о главных мифах, связанных с гриппом, а также о восьми доступных продуктах для повышения иммунитета.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как уберечься от осенних болезней.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в материале: "В Украину идут четыре вируса гриппа: как подготовить свой иммунитет".

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