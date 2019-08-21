Грозовые дожди и 33-градусная жара: синоптики уточнили прогноз погоды

В западных областях будет жарко, но ожидаются дожди, а на остальной территории синоптики обещают солнечную погоду

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На большей части территории Украины в среду, 21 августа, ожидается жаркая и сухая погода, только в зарадных областях ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на Закарпатье, в Ивано-Франковской области днем будет +29...+31 градус днем и +15...+17 градусов ночью. Во Львовской области ожидается +28...+30 градусов, на Волыни днем до +31 градуса, а в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях температура поднимется до +30...+32 градусов, ночью +15...+17 градусов. По всему региону днем прогнозируют кратковременные дожди.

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В Центре и на Юге будет жарко и сухо. Днем обещают до +30...+32 градуса, ночью от +14 до +20 градусов. Самой высокой температура сегодня будет в Запорожской области – днем до +33 градусов. На Востоке ожидается днем +30...+32 градуса, ночью +15...+20 градусов.

В Харьковской и Полтавской областях днем воздух прогреется до +29...+31 градуса, в Днепропетровской области ожидается до +32 градусов.

Напомним, в Киеве 13 августа стал самым жарким днем текущего года. Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня столбик максимального термометра впервые в этом году поднялся до + 35,0 градусов.

Отметим, что ранее мощный ливень затопил Одессу, а в июле несколько раз сильные дожди были в Киеве. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.

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