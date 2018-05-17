Грозы на трое суток и мощный магнитный шторм: синоптики предупредили о смене погоды

Украинский Гидрометцентр предупредил о грозовом фронте, который вместе с потеплением охватит страну на несколько дней

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украину вместе с потеплением придут грозы. Небо затянет облаками на все выходные. А уже начиная со следующей недели придет сухая и солнечная погода, но вскоре на Землю нахлынет мощная магнитная буря.

Так, в четверг, 17 мая, дожди прогнозируют в западных, центральных и южных регионах Украины. На севере и востоке страны без осадков. На западе страны местами будет до +23 тепла. На остальной территории тепло – +25-28 градусов.

В пятницу, 18 мая, грозовые облака затянут небо над всей Украиной, за исключением части Одесской области и Крыма. Температура воздуха на большинстве территорий страны сохранится на уровне +23-25 градусов. На западе Украины немного прохладней – до +19.

В субботу, 19 мая, грозовые дожди останутся над большей частью страны. В южные регионы заглянет сухая и солнечная погода, но не на долго. Воздух погреется до + 25, местами до +27 градусов. На западе Украины до +17-20.

В воскресенье, 20 мая, грозы прогнозируют на всей территории Украины без исключения. Температура воздуха в западных регионах повысится до +20-22, в центре, на севере и востоке страны +21-26 градусов.

В понедельник, 21 мая, грозовой фронт практически покинет территорию Украины, задев лишь некоторые регионы Сумской и Харьковской областей. На остальной территории прогнозируют сухую и солнечную погоду. На западе страны воздух прогреется до +22, в центре, на севере и востоке будет +22-24, на юге страны до +27.

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Вместе с тем, как сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, в самом начале лета, а именно 1 и 2 июня, на Землю придет мощный геомагнитный шторм. В этот раз она поднимется до уровня G2 и ее "шлейф" будет тянуться в течение еще трех дней.

Народный прогноз погоды

17 мая почитается память мученицы Пелагии, девы Тарсийской. В прежние времена в этот день рубили дерево на выделку ложек. Наши предки на Пелагею ждали сильного дождя, поскольку он приносит урожай чистый и обильный. В это время зеленеет дуб, зацветают вишни, яблони, груши, ранние сорта калины, шиповника.

18 мая отмечается день памяти мученицы Ирины. В народе этот день назывался "Ирина Рассадница", поскольку в период с 18 по 25 мая принято высаживать рассаду капусты. Заниматься этим по обычаю могут только женщины. "Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плода". В это время начинает зеленеть липа, зацветает черника.

19 мая почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. "На Денисов день большая роса – огурцам большой род". Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.

20 мая – день памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз — к теплу, а если красен — к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.

21 мая – день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В народе святого называли Градобоем и Пшеничником. Если в этот день будет дождь – грибов будет много. Была в этот день традиция печь пироги для угощения странников и нищих. В это время лопаются почки у лесного шиповника. Начинают цвести ранние ирисы, пишет сайт Синоптик.