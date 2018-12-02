Грязь и слякоть вместо снега: погода в течение недели испортится

Календарная зима, которая пришла в Украину по графику, забросав снегом, уже через пару суток сменится на капризную, больше похожую на позднюю осень

Морозная погода продержится в Украине еще сутки, сохранив снежный покров в нетронутом виде. Но уже со вторника с запада в Украину придет оттепель, которая превратит снег в мокрый снег, а иногда в дождь. И в течение всей следующей недели снежно-дождевые облака пройдут с запада на восток Украины. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 3 декабря, теплеть начнет в западных регионах Украины, а вместе с оттепелью придут облака с мокрым снегом и дождем. На западе и юге Украины потеплеет местами до +2-4. В части центральных регионов будет до +1 тепла. На остальной территории все еще сохранятся небольшие мороза до 6-8 градусов ниже нуля. Осадков на остальной части страны, кроме западных областей, не прогнозируют.

Во вторник, 4 апреля, дожди с мокрым снегом продвинутся дальше на восток Украины, заполонив часть центральных регионов. Вместе с этим потеплеет до 0+2 градусов. На юге Украины без осадков, до +5. В центре, на севере и востоке страны – так же без осадков, но также потеплеет до -1-3 вместо предыдущих -6-8.

В среду, 5 декабря, облака с мокрым снегом и дождем сместятся в центр и на север Украины. Столбики термометров здесь будут колебаться в пределах "замерзания и таяния воды", потому погодный условия будут довольно сложными. На западе, юге и востоке страны без осадков. На юго-востоке от -1 до +1, на западе теплее – до +2 тепла.

В четверг, 6 декабря, мокрый снег с дождями прогнозируют на большей части Украины. Исключение составят левобережье и северо-восток страны. Температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня.

В пятницу, 7 декабря, тучи с мокрым снегом и дождем сместятся на юго-восток Украины. На остальной территории страны осадков не прогнозируют. В целом по Украине температурный режим сохраниться на уровне предыдущих дней. В отдельных регионах потеплеет на 1-2 градуса.

Народный прогноз погоды

3 декабря почитается память святителя Прокла. Особой проблемой в прежние времена были дороги, поскольку сухая осенняя погода уже закончилась, а санный путь еще не наладился, говорили: "Матушка зима еще снегом дороги не припекла", "Не жди в этот день от дороги прока". По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю, пишет сайт "Синоптик".

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В прежнее время этот день называли "воротами зимы" и говорили: "Введение пришло — зиму привело". Погода этого дня может быть очень изменчивой: и морозной, и теплой. Наши предки приметили, если на Введение похолодает, то зима будет строгой. Если снег выпадает до Введения, то он может растаять, если после — то не растает до весны.

5 декабря почитается память святого Прокопия. На этот день в народе существовало множество поговорок, и связаны они были со становлением санного пути: "Прокоп по снегу ступает — дорогу копает", "Пришёл Прокоп — разрыл сугроб", "Прокоп дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) укатает". В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы — пернатые предчувствуют холодную зиму.

6 декабря наши предки обратили внимание на то, что если моросит снег и приходит ветер с севера, то через полгода — 6 июня — будет моросить дождь и дуть северный ветер. В это время крестьяне праздновали становление санного пути по снегу и по льду.

7 декабря отмечается день святой Екатерины. Екатерина считается покровительницей брака и невест, поэтому в народе её ещё называют Женодавица. В этот день устраивались народные гулянья, катание на санках с горок — санницы. В народе говорили: "Молодая зима с гор на санках катается"; "С Катерины зима доймет не мытьем, так катанием, не голодом, так холодом". Ясная погода на Екатерину предвещала морозную зиму.

Напомним, ранее сообщалось, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура.