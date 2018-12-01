Ощутимое потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

В эти выходные, на которые приходится календарное начало зимы, синоптики обещали украинцам ухудшение погоды и снег. Прогнозы нередко корректируются, поэтому сайт "Сегодня" решил поподробнее разузнать, какой будет погода в Украине в самые первые зимние дни.

В субботу, 1 декабря на большей части страны (кроме западных областей, Одесской области и Крыма) действительно стоит ждать сильных снегопадов, сообщает "Укргидрометцентр". Что касается температуры воздуха, то днем в западных областях в среднем мороз от -6 до -3, в северных областях от -6 до -4, в центре от -5 до -2, в восточных областях от -4 до -1, и на юге от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла. Ночью холодней всего будет на западе – до -14 мороза.

В воскресенье, 2 декабря в Украине без осадков, по всей стране переменная облачность. Ощутимо потеплеет: в западных регионах днем от -3 до +1, в северных областях от -4 до -1, в центре от -5 до -3, в восточных областях от -3 до +1, и на юге от -1 до +5. Ночью холодней всего в центральной части страны – до -11 градусов, и в западной – до -13 градусов.

В понедельник, 3 декабря осадки ожидаются только в западных областях, при этом в некоторых регионах потеплеет еще больше. На западе днем от +1 до +4 градусов, на севере от -4 до -2, в центральных областях от -2 до 0, в восточных областях от -3 до +1, и на юге от +1 до +9. Ночью холоднее всего в центральной части Украины: до -11 градусов.

Во вторник, 4 декабря в большинстве регионов (кроме южных и восточных) осадки в виде дождя. Теплый воздух движется в восточном направлении: в западных областях днем от 2 до 6 градусов выше нуля, в центре – от 1 до 3 градусов тепла, в северных и восточных областях – от 0 до 2 тепла, и на юге от 4 до 9 градусов выше нуля.

В среду, 5 декабря дождя стоит ждать в центральной, северной и южной частях Украины. Что касается температуры воздуха, то днем столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне. Ночью холодней всего в центре, восточных и северных областях – до -2 градусов мороза.

Народный прогноз погоды

1 декабря – в этот день почитается память святых Платона и Романа. Этот день называют зимоуказателем, так как погода этого дня предсказывает погоду зимы, пишет сайт "Синоптик". Если с утра тепло — значит быть оттепелям в начале зимы, холод и вьюга в полдень — такой будет и середина зимы, а если под вечер начнется метель, то и конец зимы будет затяжным.

2 декабря отмечается день пророка Авдия. О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.

3 декабря почитается память святителя Прокла. По погоде 3 декабря наши предки судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В прежнее время этот день называли "воротами зимы". Погода этого дня может быть очень изменчивой: и морозной, и теплой. Наши предки приметили, если на Введение похолодает, то зима будет строгой. Если снег выпадает до Введения, то он может растаять, если после — то не растает до весны.

5 декабря почитается память святого Прокопия. В этот день в древности заглядывали в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы — пернатые предчувствуют холодную зиму.