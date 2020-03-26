Хакеры взломали канал Минздрава о коронавирусе: чат наводнили сотни спам-сообщений

В среду вечером, 25 марта, хакеры взломали Viber-канал Минздрава, посвященный коронавирусу в Украине.
Об этом говорится в сообщение Министерства здравоохранения.
"Сегодня вечером авторизованное Минздравом Viber-сообщество "Коронавирус_инфо" пытались взломать. Но благодаря быстрым действиям службы технической поддержки проблема уже решена", – отметили в ведомстве.
Из-за действий хулиганов все пользователи получили возможность писать сообщения в мессенджере. В течение полутора часов количество сообщений превысило несколько тысяч.
Пользователи передавали друг другу приветы, слали мемы и рекламировали свои товары и услуги.
Последнее спам-сообщение появилось в чате в 20:54. А уже в 22:26 на канале снова начали публиковаться посты Минздрава.
Ранее мы писали о том, что мошенники научились выводить из строя умные телевизоры, которые лишь недавно впервые получили антивирус.
Напомним, также в начале января 2020 года хакеры атаковали миллионы смартфонов на Android. Несколько популярных приложений несли в себе троян, использующий несколько уязвимостей в системе безопасности старых версий Android.
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