Хакеры взломали канал Минздрава о коронавирусе: чат наводнили сотни спам-сообщений

В течение полутора часов количество сообщений превысило несколько тысяч

В среду вечером, 25 марта, хакеры взломали Viber-канал Минздрава, посвященный коронавирусу в Украине.

Об этом говорится в сообщение Министерства здравоохранения.

"Сегодня вечером авторизованное Минздравом Viber-сообщество "Коронавирус_инфо" пытались взломать. Но благодаря быстрым действиям службы технической поддержки проблема уже решена", – отметили в ведомстве.

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Из-за действий хулиганов все пользователи получили возможность писать сообщения в мессенджере. В течение полутора часов количество сообщений превысило несколько тысяч.

Пользователи передавали друг другу приветы, слали мемы и рекламировали свои товары и услуги.

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Последнее спам-сообщение появилось в чате в 20:54. А уже в 22:26 на канале снова начали публиковаться посты Минздрава.

Ранее мы писали о том, что мошенники научились выводить из строя умные телевизоры, которые лишь недавно впервые получили антивирус.

Напомним, также в начале января 2020 года хакеры атаковали миллионы смартфонов на Android. Несколько популярных приложений несли в себе троян, использующий несколько уязвимостей в системе безопасности старых версий Android.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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