Хейт и хейтеры: как себя вести, если стал жертвой нежелательного внимания в сети

Любителям злых комментариев мстят зеленкой и признаются в любви

Фото: Pixabay

Хейт и хейтеры: как себя вести, если стал жертвой нежелательного внимания в сети Олег Локтев , Ольга Карась //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fdb/50a/5c7fdb50a5628.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fdb/50a/5c7fdb50a5628.jpg 2019-03-10T03:42:00+02:00 Украина Любителям злых комментариев мстят зеленкой и признаются в любви

Развитие интернета, а особенно соцсетей, явление, безусловно, положительное. Но оно породило настоящий бич нашего времени — хейтеров, людей, которые своими негативными комментариями и постами портят нам настроение каждый день.

Конечно, можно просто забанить брызжущего ядом злопыхателя. Можно нажаловаться на него в полицию — тем более что у нас заработал закон о противодействии буллингу (издевательствам) и уже даже был вынесен приговор несовершеннолетней, которая издевалась над знакомой, распространяя в социальных сетях неприличные фотографии. Но чаще приходится игнорировать поток негатива — хотя, как предупреждают эксперты, такой метод не самый здоровый, ведь наше подсознание все равно отравляется мыслями о хейте. Мы выяснили, какие типажи хейтеров существуют, и узнали, как правильно реагировать на их сообщения, чтобы обратить поток негатива в свою пользу.

Хейтеры: завистник, советчик, умник и провокатор

Интернет создает иллюзию безопасности и дает возможность проявить свои "лучшие" качества — ведь в онлайне легко сделать гадость и остаться безнаказанным. Семейный психолог, гештальт-терапевт Оксана Сидун, определяет четыре типажа хейтеров по их базовым комментариям, и дает советы, как их нейтрализовать.

Завистник

Он будет писать негативные комментарии о внешности, что-то вроде: "Аж смотреть страшно". Женщины так пытаются утвердиться за счет других, а мужчины — выместить обиду к женскому полу.

Таких хейтеров можно нейтрализовать, повышая уверенность в себе. Для этого нужно научиться принимать комплименты, наслаждаться своим отражением в зеркале, знать свои достоинства и заниматься спортом для поддержания организма в тонусе.

Советчик

Оставляет комментарии, которые пытаются нивелировать ваши достижения советами. Типаж хейтера — псевдоэксперт: такие люди очень категоричны, считают свою жизненную позицию "единственной правильной" и пытаются навязать свое видение всем. При этом не обязательно, что человек живет согласно своим же советам. Нейтрализовать негативные ощущения от подобных комментариев помогает самоирония.

Умник

Высказывает мнение, даже когда его не спрашивают. "Имею на это право", — считает он. Типаж хейтера — псевдоборец за права: он уверен, что сделает этот мир лучше, подмечая все недостатки и анализируя их. В этом случае негативные эмоции появляются из-за того, что нам высказывают мнение, которое мы не хотели бы услышать. В таком случе нужно понять, действительно ли человек хотел вам навредить. С таким подписчиком можно выяснить отношения в личных сообщениях.

Провокатор

Пишет оскорбления, гадости и нецензурную лексику. Типаж хейтера — человек, который отлично себя чувствует в конфликтных ситуациях. Например, он воспитывался в семье, в которой было много скандалов, и теперь он не знает, как правильно реагировать, когда все спокойно. Цель — снять накопившееся раздражение, а заодно — разрушить чужие приятные ощущения. Чтобы избавиться от таких хейтров, стоит использовать бан — удаление в черный список.

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Причины хейта

Иногда все мы не прочь завязать спор в социальных сетях, даже если не являемся заядлыми хейтерами.

"Из-за того, что в Украине нестабильное социально-политическое положение, у человека снижается уровень стрессоустойчивости и повышается агрессия, — объясняет Оксана Сидун. — Оставить злобный комментарий в соцсети — наименее энергозатратный вариант "спустить пар".

Спускаем пар

Есть множество положительных способов снять напряжение. Например, для мужчин — усиленная спортивная тренировка. Но поскольку хейт — это вербальное выражение агрессии, желательно не только поколотить грушу, но и поругаться на нее. Женщины снимают стресс, когда наслаждаются красотой. Например, ухаживают за цветами, ходят в музей или на шопинг, листают журнал или смотрят кино, а потом обсуждают это с подругами.

Гигиена

А еще Оксана Сидун рекомендует даже в социальных сетях не забывать о выстраивании своих границ и защите личного пространства.

"Это ваша страница, и ваша власть делать что угодно, — напоминает психолог. — Вы можете ограничить действия хейтера благодаря техническим возможностям сети. Если вам важно поддерживать отношения с человеком, который ведет себя как хейтер, поговорите с ним лично и предупредите, что его поведение вам не нравится. Или же ответьте прямо в комментариях. Возможно, при личном разговоре слова этого человека окажутся совсем не враждебными: далеко не все люди в текстовом формате умеют правильно выражать свои эмоции".

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Ответственность за угрозы: арест на полгода и тюрьма

С 19 января этого года в Украине действует закон о противодействии буллингу (издевательствам) как офлайн, так и онлайн.

"Но статья 173-4 защищает только участников образовательного процесса — при условии, если хотя бы одна из сторон не достигла 18 лет", — объясняет спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Всем остальным пользователям он рекомендует обращаться к администрациям социальных сетей, которые могу удалить неприличный контент и деактивировать учетные записи хейтеров.

"Если вам угрожают и вы уверены, что существует опасность причинения физического вреда, нужно обратиться в правоохранительные органы. После проверки информации правоохранители предоставят соответствующую правовую оценку", — говорит Ярослав.

По его словам, реальная угроза жизни квалифицируется согласно Уголовному кодексу Украины. Наказание — арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет. За мелкое правонарушение предусмотрена административная ответственность.

Выбор: профессия, удовольствие и хейт поневоле

По случайности: в интернете люди не отвечают за свои слова и боятся встретиться лично

Александра Вовк работает в СМИ. Однажды она попала в центр скандала с влиятельными личностями, и на ее личной странице даже писали угрозы.

"Как правило, я поддерживаю коллег или отстаиваю собственные интересы, — объясняет Саша. — Меня задевают оскорбления, угрозы и откровенная ложь, я могу даже использовать крепкое словцо. Но люди просто не отвечают за свои слова в сети! А когда я захотела встретиться с человеком и поговорить, глядя в глаза, он на встречу не согласился".

Для удовольствия: в позитив никто не верит, писать гадости нужно для баланса

Пользователь ra29 стал популярен сразу на нескольких разноязычных сайтах одного холдинга благодаря своим советам и замечаниями к администрации. Причем человек не ленился: свои сообщения он дублировал на разных языках и размещал на двух сайтах сразу. Причем за все это время он ни разу не воспользовался фотофорумом и не приобрел ни одного товара. Когда у ra29 попросили объяснить свое поведение, он заявил:

"Я считаю, что у редактора сайта — авторитарный стиль работы, а вещь не может нравиться всем. Как говорится, "я не доллар, чтобы всем нравиться".

И если на сайте исключительно положительные отзывы — это первый признак неискренности. Я впервые сталкиваюсь с тем, что регистрация на двух сайтах, русском и украинском, считается нежелательной! Есть ли в действиях человека "умышленный вред" — должен устанавливать суд, а не редактор — у которого, по моим сведениям, нет никакого юридического образования. В других случаях в Украине действует презумпция невиновности". Заметим, что администрация сайта всегда отвечала на комментарии этого пользователя, чтобы выяснить причину недовольства.

На заказ: хейтеры не торгуются, а за негатив получают почасовую оплату

Роман Глебов работает в медиа и знает все о хейтерах, которые на своей деятельности зарабатывают деньги.

"Это идеальные "солдаты" для черных пиар-агентств, которые занимаются "уничтожением" конкретных персонажей, — рассказывает Роман. — Перед ними стоит задача сделать так, чтобы от человека отвернулись уважаемые в обществе люди. Цены на подобном рынке в основном договорные. Но, что хорошо для заказчика, хейтеры обычно особо не торгуются, для них сам процесс — удовольствие. Оплата труда может быть почасовая, в более сложных схемах — зависеть от количества лайков, перепостов, комментариев. Среди заказчиков подобных пиар-агентств нередко бывают юридические фирмы или адвокаты. Бюджеты подобных проектов могут быть абсолютно разными. Все зависит от объекта и от так называемой обратки — эффекта, который вызвал комментатор. Обратки бывают разными и часто очень неприятными, даже если вы ведете гневный диалог в соцсетях не под своим именем и аватаркой. В лучшем случае за подобные "забавы" вас обольют зеленкой".

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Практика: полюбить хейтера

По отзывам популярных блогеров, первые хейтеры появляются, когда количество подписчиков достигает предела 10 000. То есть негатив увеличивается с ростом популярности как своеобразный вирус онлайн-звезд — ведь чем больше людей знают о блогере, тем выше вероятность, что среди них есть и хейтеры.

Марина Могилко — блогер, ведет несколько каналов о саморазвитии и учебе. В одном из видео она поделилась, что русскоязычное пространство на YouTube агрессивнее реагирует на один и тот же контент. Как считают спикеры TED Talks, больше всего хейтеров у тех, кто делает что-то значимое — политики или социальные активисты. А также у тех, кто создает качественный развлекательный контент.

В борьбе с негативом каждый находит свой способ. Например, бьюти-блогер Рина Николь на камеру делает макияж, подчеркивая все недостатки, о которых ей писали в комментариях. Алла Костромичева, ведущая шоу "Топ-модель по-украински", запустила линию футболок с надписью #lovemyhaters. Маша Ефросинина с Настей Каменских сняли видео, в котором обсуждали негативные комментарии на своих страницах.

В рамках программы "Оля" по мотивам американского шоу Елен Дедженерес, Ольга Фреймут создала рубрику "Хейтеры, I love you".

"Это отличная возможность прийти к людям, которые написали о тебе не очень деликатно, и сказать: "я тебя люблю", — поделилась украинская телеведущая в социальных сетях. — Друзья, давайте не будем воспринимать все так серьезно. Я всем желаю самоиронии, и себе тоже".

Редакторы находили тех, кто в социальных сетях писал негативные комментарии об Ольге Фреймут, а после ведущая посещала своих хейтеров, предварительно готовясь к каждой встрече. У девушки-фармацевта, которая сравнила Фреймут со старым диваном, Оля попросила рекомендации по омоложению и подарила ей новый диван и свою фирменную кепку. Двум мужчинам, которые сомневались в ее интеллекте, ведущая показала дипломы с отличием и МРТ — чтобы доказать наличие мозга. После чего оба хейтера извинились за свое поведение. А один из них даже признался, что выяснять отношения в комментариях почему-то считается нормальным стилем общения. Но сказать все, что он написал, прямо в лицо ведущей он бы не осмелился.

Хейтеры, ай лав ю! В шоу Оля Фреймут общалась со своими подписчиками. Фото: Кадр программы "ОЛЯ"

Конкуренция: "войны" на YouTube

Иногда хейт — не только выражение собственных эмоций, но и способ нейтрализовать конкурентов. Это касается не только имиджа крупных организаций, но и развлекательных каналов видеоблогеров. Для монетизации каналов на YouTube администрация разработала специальные схемы: от спонсорства и нативной рекламы до создания контента Premium аккаунтам. Но из-за атак хейтеров заработать на своем блоге получается далеко не у всех.

Самым известным примером онлайн-бойкота стал певец и блогер Эдвард Атева. Он не раз довольно жестко шутил над своими хейтерами и другими популярными ютуберами. После этого на канале блогерши и певицы Лиззки появилось видео "Дисс на Атеву". В нем Лиззка раскритиковала Эдварда и призвала своих подписчиков ставить дизлайк конкуренту. Ее поддержали не только подписчики, но и другие блогеры. В итоге количество просмотров на канале Атевы снизилось с 5 млн до 10 тысяч (!), и уже 2 года он не может восстановить свой канал. Причем он набрал максимальное количество дизлайков в русскоязычном сегменте YouTube.

Атака подписчиков. Как падают популярные аккаунты. Фото: из блога Яна Топлеса

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