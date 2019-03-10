Хейт и хейтеры: как себя вести, если стал жертвой нежелательного внимания в сети
Любителям злых комментариев мстят зеленкой и признаются в любви
Развитие интернета, а особенно соцсетей, явление, безусловно, положительное. Но оно породило настоящий бич нашего времени — хейтеров, людей, которые своими негативными комментариями и постами портят нам настроение каждый день.
Конечно, можно просто забанить брызжущего ядом злопыхателя. Можно нажаловаться на него в полицию — тем более что у нас заработал закон о противодействии буллингу (издевательствам) и уже даже был вынесен приговор несовершеннолетней, которая издевалась над знакомой, распространяя в социальных сетях неприличные фотографии. Но чаще приходится игнорировать поток негатива — хотя, как предупреждают эксперты, такой метод не самый здоровый, ведь наше подсознание все равно отравляется мыслями о хейте. Мы выяснили, какие типажи хейтеров существуют, и узнали, как правильно реагировать на их сообщения, чтобы обратить поток негатива в свою пользу.
Хейтеры: завистник, советчик, умник и провокатор
Интернет создает иллюзию безопасности и дает возможность проявить свои "лучшие" качества — ведь в онлайне легко сделать гадость и остаться безнаказанным. Семейный психолог, гештальт-терапевт Оксана Сидун, определяет четыре типажа хейтеров по их базовым комментариям, и дает советы, как их нейтрализовать.
- Завистник
Он будет писать негативные комментарии о внешности, что-то вроде: "Аж смотреть страшно". Женщины так пытаются утвердиться за счет других, а мужчины — выместить обиду к женскому полу.
Таких хейтеров можно нейтрализовать, повышая уверенность в себе. Для этого нужно научиться принимать комплименты, наслаждаться своим отражением в зеркале, знать свои достоинства и заниматься спортом для поддержания организма в тонусе.
- Советчик
Оставляет комментарии, которые пытаются нивелировать ваши достижения советами. Типаж хейтера — псевдоэксперт: такие люди очень категоричны, считают свою жизненную позицию "единственной правильной" и пытаются навязать свое видение всем. При этом не обязательно, что человек живет согласно своим же советам. Нейтрализовать негативные ощущения от подобных комментариев помогает самоирония.
- Умник
Высказывает мнение, даже когда его не спрашивают. "Имею на это право", — считает он. Типаж хейтера — псевдоборец за права: он уверен, что сделает этот мир лучше, подмечая все недостатки и анализируя их. В этом случае негативные эмоции появляются из-за того, что нам высказывают мнение, которое мы не хотели бы услышать. В таком случе нужно понять, действительно ли человек хотел вам навредить. С таким подписчиком можно выяснить отношения в личных сообщениях.
- Провокатор
Пишет оскорбления, гадости и нецензурную лексику. Типаж хейтера — человек, который отлично себя чувствует в конфликтных ситуациях. Например, он воспитывался в семье, в которой было много скандалов, и теперь он не знает, как правильно реагировать, когда все спокойно. Цель — снять накопившееся раздражение, а заодно — разрушить чужие приятные ощущения. Чтобы избавиться от таких хейтров, стоит использовать бан — удаление в черный список.
Причины хейта
Иногда все мы не прочь завязать спор в социальных сетях, даже если не являемся заядлыми хейтерами.
"Из-за того, что в Украине нестабильное социально-политическое положение, у человека снижается уровень стрессоустойчивости и повышается агрессия, — объясняет Оксана Сидун. — Оставить злобный комментарий в соцсети — наименее энергозатратный вариант "спустить пар".
- Спускаем пар
Есть множество положительных способов снять напряжение. Например, для мужчин — усиленная спортивная тренировка. Но поскольку хейт — это вербальное выражение агрессии, желательно не только поколотить грушу, но и поругаться на нее. Женщины снимают стресс, когда наслаждаются красотой. Например, ухаживают за цветами, ходят в музей или на шопинг, листают журнал или смотрят кино, а потом обсуждают это с подругами.
- Гигиена
А еще Оксана Сидун рекомендует даже в социальных сетях не забывать о выстраивании своих границ и защите личного пространства.
"Это ваша страница, и ваша власть делать что угодно, — напоминает психолог. — Вы можете ограничить действия хейтера благодаря техническим возможностям сети. Если вам важно поддерживать отношения с человеком, который ведет себя как хейтер, поговорите с ним лично и предупредите, что его поведение вам не нравится. Или же ответьте прямо в комментариях. Возможно, при личном разговоре слова этого человека окажутся совсем не враждебными: далеко не все люди в текстовом формате умеют правильно выражать свои эмоции".
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Ответственность за угрозы: арест на полгода и тюрьма
С 19 января этого года в Украине действует закон о противодействии буллингу (издевательствам) как офлайн, так и онлайн.
"Но статья 173-4 защищает только участников образовательного процесса — при условии, если хотя бы одна из сторон не достигла 18 лет", — объясняет спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.
Всем остальным пользователям он рекомендует обращаться к администрациям социальных сетей, которые могу удалить неприличный контент и деактивировать учетные записи хейтеров.
"Если вам угрожают и вы уверены, что существует опасность причинения физического вреда, нужно обратиться в правоохранительные органы. После проверки информации правоохранители предоставят соответствующую правовую оценку", — говорит Ярослав.
По его словам, реальная угроза жизни квалифицируется согласно Уголовному кодексу Украины. Наказание — арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет. За мелкое правонарушение предусмотрена административная ответственность.
Выбор: профессия, удовольствие и хейт поневоле
- По случайности: в интернете люди не отвечают за свои слова и боятся встретиться лично
Александра Вовк работает в СМИ. Однажды она попала в центр скандала с влиятельными личностями, и на ее личной странице даже писали угрозы.
"Как правило, я поддерживаю коллег или отстаиваю собственные интересы, — объясняет Саша. — Меня задевают оскорбления, угрозы и откровенная ложь, я могу даже использовать крепкое словцо. Но люди просто не отвечают за свои слова в сети! А когда я захотела встретиться с человеком и поговорить, глядя в глаза, он на встречу не согласился".
- Для удовольствия: в позитив никто не верит, писать гадости нужно для баланса
Пользователь ra29 стал популярен сразу на нескольких разноязычных сайтах одного холдинга благодаря своим советам и замечаниями к администрации. Причем человек не ленился: свои сообщения он дублировал на разных языках и размещал на двух сайтах сразу. Причем за все это время он ни разу не воспользовался фотофорумом и не приобрел ни одного товара. Когда у ra29 попросили объяснить свое поведение, он заявил:
"Я считаю, что у редактора сайта — авторитарный стиль работы, а вещь не может нравиться всем. Как говорится, "я не доллар, чтобы всем нравиться".
И если на сайте исключительно положительные отзывы — это первый признак неискренности. Я впервые сталкиваюсь с тем, что регистрация на двух сайтах, русском и украинском, считается нежелательной! Есть ли в действиях человека "умышленный вред" — должен устанавливать суд, а не редактор — у которого, по моим сведениям, нет никакого юридического образования. В других случаях в Украине действует презумпция невиновности". Заметим, что администрация сайта всегда отвечала на комментарии этого пользователя, чтобы выяснить причину недовольства.
- На заказ: хейтеры не торгуются, а за негатив получают почасовую оплату
Роман Глебов работает в медиа и знает все о хейтерах, которые на своей деятельности зарабатывают деньги.
"Это идеальные "солдаты" для черных пиар-агентств, которые занимаются "уничтожением" конкретных персонажей, — рассказывает Роман. — Перед ними стоит задача сделать так, чтобы от человека отвернулись уважаемые в обществе люди. Цены на подобном рынке в основном договорные. Но, что хорошо для заказчика, хейтеры обычно особо не торгуются, для них сам процесс — удовольствие. Оплата труда может быть почасовая, в более сложных схемах — зависеть от количества лайков, перепостов, комментариев. Среди заказчиков подобных пиар-агентств нередко бывают юридические фирмы или адвокаты. Бюджеты подобных проектов могут быть абсолютно разными. Все зависит от объекта и от так называемой обратки — эффекта, который вызвал комментатор. Обратки бывают разными и часто очень неприятными, даже если вы ведете гневный диалог в соцсетях не под своим именем и аватаркой. В лучшем случае за подобные "забавы" вас обольют зеленкой".
Практика: полюбить хейтера
По отзывам популярных блогеров, первые хейтеры появляются, когда количество подписчиков достигает предела 10 000. То есть негатив увеличивается с ростом популярности как своеобразный вирус онлайн-звезд — ведь чем больше людей знают о блогере, тем выше вероятность, что среди них есть и хейтеры.
Марина Могилко — блогер, ведет несколько каналов о саморазвитии и учебе. В одном из видео она поделилась, что русскоязычное пространство на YouTube агрессивнее реагирует на один и тот же контент. Как считают спикеры TED Talks, больше всего хейтеров у тех, кто делает что-то значимое — политики или социальные активисты. А также у тех, кто создает качественный развлекательный контент.
В борьбе с негативом каждый находит свой способ. Например, бьюти-блогер Рина Николь на камеру делает макияж, подчеркивая все недостатки, о которых ей писали в комментариях. Алла Костромичева, ведущая шоу "Топ-модель по-украински", запустила линию футболок с надписью #lovemyhaters. Маша Ефросинина с Настей Каменских сняли видео, в котором обсуждали негативные комментарии на своих страницах.
В рамках программы "Оля" по мотивам американского шоу Елен Дедженерес, Ольга Фреймут создала рубрику "Хейтеры, I love you".
"Это отличная возможность прийти к людям, которые написали о тебе не очень деликатно, и сказать: "я тебя люблю", — поделилась украинская телеведущая в социальных сетях. — Друзья, давайте не будем воспринимать все так серьезно. Я всем желаю самоиронии, и себе тоже".
Редакторы находили тех, кто в социальных сетях писал негативные комментарии об Ольге Фреймут, а после ведущая посещала своих хейтеров, предварительно готовясь к каждой встрече. У девушки-фармацевта, которая сравнила Фреймут со старым диваном, Оля попросила рекомендации по омоложению и подарила ей новый диван и свою фирменную кепку. Двум мужчинам, которые сомневались в ее интеллекте, ведущая показала дипломы с отличием и МРТ — чтобы доказать наличие мозга. После чего оба хейтера извинились за свое поведение. А один из них даже признался, что выяснять отношения в комментариях почему-то считается нормальным стилем общения. Но сказать все, что он написал, прямо в лицо ведущей он бы не осмелился.
Хейтеры, ай лав ю! В шоу Оля Фреймут общалась со своими подписчиками. Фото: Кадр программы "ОЛЯ"
Конкуренция: "войны" на YouTube
Иногда хейт — не только выражение собственных эмоций, но и способ нейтрализовать конкурентов. Это касается не только имиджа крупных организаций, но и развлекательных каналов видеоблогеров. Для монетизации каналов на YouTube администрация разработала специальные схемы: от спонсорства и нативной рекламы до создания контента Premium аккаунтам. Но из-за атак хейтеров заработать на своем блоге получается далеко не у всех.
Самым известным примером онлайн-бойкота стал певец и блогер Эдвард Атева. Он не раз довольно жестко шутил над своими хейтерами и другими популярными ютуберами. После этого на канале блогерши и певицы Лиззки появилось видео "Дисс на Атеву". В нем Лиззка раскритиковала Эдварда и призвала своих подписчиков ставить дизлайк конкуренту. Ее поддержали не только подписчики, но и другие блогеры. В итоге количество просмотров на канале Атевы снизилось с 5 млн до 10 тысяч (!), и уже 2 года он не может восстановить свой канал. Причем он набрал максимальное количество дизлайков в русскоязычном сегменте YouTube.
Атака подписчиков. Как падают популярные аккаунты. Фото: из блога Яна Топлеса
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