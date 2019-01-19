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В Украине вступил в силу закон о противодействии буллингу

Сегодня, 16:01

Верховная Рада проголосовала за данный документ в декабре 2018 года

Фото: brjunetka.ru
Фото: brjunetka.ru.
В Украине вступил в силу закон о противодействии буллингу //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/329/737/5c4329737d2d1.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/329/737/5c4329737d2d1.jpg Украина Верховная Рада проголосовала за данный документ в декабре 2018 года

С сегодняшнего дня, 19 января, в Украине вступает в силу закон о противодействии буллингу. Закон №2657-VIII был опубликован 18 января в парламентской газете "Голос Украины".

Напомним, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

Кодекс Украины об административных правонарушениях был дополнен статьей 173-4, предусматривающей, что буллинг (травля), то есть деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был нанесен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего, влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 или 1700 гривен) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Если травля совершена группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф составит от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 или 3400 грн) общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

В то же время напомним, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.

закон, насилие, противодействие, буллинг, Верховная Рада Украины

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