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Хищение миллионов на блиндажах для ВСУ: дело передали в суд

Сегодня, 10:51

Для сооружения укреплений были использованы материалы, непригодные для этого

Фото: Сегодня
Хищение миллионов на блиндажах для ВСУ: дело передали в суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3ab/ed2/5c73abed2648a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3ab/ed2/5c73abed2648a.jpg Украина Для сооружения укреплений были использованы материалы, непригодные для этого

Следователи направили в суд обвинительный в отношении экс-начальницы управления капитального строительства одной из Областных госадминистраций в Западном регионе, которая подозревается в хищении двух миллионов гривен, выделенных на обустройство блиндажей для военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Правоохранители отмечают, что чиновница обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением.

"По версии следствия, обвиняемая внесла изменения в проектно-сметную документацию по возведению опорных пунктов (блиндажей) на территории проведения ООС в Донецкой области, в результате чего подрядчики построили взводные опорные пункты из материалов, с военной точки зрения, не пригодных для этого типа сооружений", – говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что указанные действия должностного лица нанесли ущерб Министерству обороны Украины на общую сумму более двух миллионов гривен.

Напомним, осенью прошлого года в ВСУ показывали, как "вгрызаются" в землю на Донбассе. Взводный опорный пункт – это несколько сотен метров линии обороны, вдоль которой расположены замаскированные наблюдательные пункты, траншеи и огневые позиции. Кроме того, – это блиндажи и укрытия для отдыха, приготовления пищи и хранения имущества.

Также мы писали ранее, как в Киеве создают конструкции-блиндажи. Инженеры бесплатно придумали надежную конструкцию, которая спасает жизни бойцов.

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Тег суд, хищение, обвинительный акт, блиндаж

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