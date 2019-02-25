Хищение миллионов на блиндажах для ВСУ: дело передали в суд
Для сооружения укреплений были использованы материалы, непригодные для этого
Следователи направили в суд обвинительный в отношении экс-начальницы управления капитального строительства одной из Областных госадминистраций в Западном регионе, которая подозревается в хищении двух миллионов гривен, выделенных на обустройство блиндажей для военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Правоохранители отмечают, что чиновница обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением.
"По версии следствия, обвиняемая внесла изменения в проектно-сметную документацию по возведению опорных пунктов (блиндажей) на территории проведения ООС в Донецкой области, в результате чего подрядчики построили взводные опорные пункты из материалов, с военной точки зрения, не пригодных для этого типа сооружений", – говорится в сообщении.
В НАБУ отмечают, что указанные действия должностного лица нанесли ущерб Министерству обороны Украины на общую сумму более двух миллионов гривен.
Напомним, осенью прошлого года в ВСУ показывали, как "вгрызаются" в землю на Донбассе. Взводный опорный пункт – это несколько сотен метров линии обороны, вдоль которой расположены замаскированные наблюдательные пункты, траншеи и огневые позиции. Кроме того, – это блиндажи и укрытия для отдыха, приготовления пищи и хранения имущества.
Также мы писали ранее, как в Киеве создают конструкции-блиндажи. Инженеры бесплатно придумали надежную конструкцию, которая спасает жизни бойцов.
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