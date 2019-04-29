"Хочу вернуться домой – в Украину": россиянка обратилась к Зеленскому

Гражданка России, находящаяся в бегах, просит предоставить ей украинское гражданство

Фото: instagram.com/zelenskiy_official.

Россияне продолжают просить убежища в Украине. На этот раз некая гражданка России Елена Иванова обратилась с письмом к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить ей украинское гражданство. Об этом говорится в обращении, опубликованном на личном сайте девушки.

По ее словам, она 12 лет назад как бежала из России в Украину, но потом вынуждена была уехать еще дальше, а теперь надеется вернуться в Киев.

"Я – Елена. Двенадцать лет назад я бежала из России в Киев, где встретила свою судьбу. Но была вынуждена бежать от России и дальше – за полпланеты, чтобы быть с любимым человеком. Я – россиянка и я хочу вернуться домой – в Украину, в Киев, город, где я впервые почувствовала себя свободной. Это – мое заявление на слова президента Украины Владимира Зеленского. Я хочу, чтобы он показал на деле, что действительно предоставит мне, гражданке России, которая бежала от "авторитарного и коррумпированного режима" украинское гражданство", – написала Елена.

Россиянка рассчитывает, что украинское гражданство позволило бы ей обзавестись землей, даст ей безопасность, страну и культуру.

Как мы недавно писали, полицейские из России попросили политического убежища в Украине. Российские правоохранители раскрыли преступную группировку со связями в органах власти, но на родине им этого не простили.

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