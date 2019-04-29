Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Хочу вернуться домой – в Украину": россиянка обратилась к Зеленскому

29 апреля, 11:20

Гражданка России, находящаяся в бегах, просит предоставить ей украинское гражданство

Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Фото: instagram.com/zelenskiy_official.

Россияне продолжают просить убежища в Украине. На этот раз некая гражданка России Елена Иванова обратилась с письмом к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить ей украинское гражданство. Об этом говорится в обращении, опубликованном на личном сайте девушки.

По ее словам, она 12 лет назад как бежала из России в Украину, но потом вынуждена была уехать еще дальше, а теперь надеется вернуться в Киев.

"Я – Елена. Двенадцать лет назад я бежала из России в Киев, где встретила свою судьбу. Но была вынуждена бежать от России и дальше – за полпланеты, чтобы быть с любимым человеком. Я – россиянка и я хочу вернуться домой – в Украину, в Киев, город, где я впервые почувствовала себя свободной. Это – мое заявление на слова президента Украины Владимира Зеленского. Я хочу, чтобы он показал на деле, что действительно предоставит мне, гражданке России, которая бежала от "авторитарного и коррумпированного режима" украинское гражданство", – написала Елена.

Россиянка рассчитывает, что украинское гражданство позволило бы ей обзавестись землей, даст ей безопасность, страну и культуру.

Как мы недавно писали, полицейские из России попросили политического убежища в Украине. Российские правоохранители раскрыли преступную группировку со связями в органах власти, но на родине им этого не простили.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Зеленский, гражданство, россиянка

Вы сейчас просматриваете новость " "Хочу вернуться домой – в Украину": россиянка обратилась к Зеленскому". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Минск-2" Зеленскому не поможет: в США рассказали, как вернуть мир на Донбасс

Вчера, 05:37

Новоизбранный президент хочет перезагрузить переговорный процесс, но Москва вряд ли согласиться, считает Дэвид Краймер

Адвокат Зеленского рассказал о стратегии команды новоизбранного президента

Сегодня, 09:24

Также правозащитник поделился мнением о том, есть ли в команде видение того, как сотрудничать с Верховной Радой в нынешнем ее составе

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: стало известно, как празднует он сам

Вчера, 12:41

Новоизбранный президент пожелал согражданам мира и добра

Зеленский записал новое видеообращение к украинцам

27 апреля, 23:29

Зеленский заявил, что никаких "решал" от него нет и не будет

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Как понять, что в организме не хватает магния

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Грицак назвал имя организатора убийства контрразведчика

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

РосСМИ объяснили, почему Россия так быстро разлюбила Путина

Немцы продолжают массово сдавать дизельные авто на свалки

Ученые рассказали, что происходило перед ледниковым периодом

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Сегодня, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

"Трамп считает, что НАТО для Америки – плохая сделка": интервью с Александром Вершбоу

Вчера, 07:27

Когда НАТО приглашает новых членов, он должен ответить на вопрос: "Есть ли стратегия защиты этих стран?"

Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами

27 апреля, 07:52

Кремль, принимая решение о "паспортизации" оккупированных территорий, преследовал несколько целей

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Глаз не отвести: фанатка шоссе Элиза Скарлатта во всей красе

Встреча Зеленского с Путиным: появился первый прогноз