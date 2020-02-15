Зеленская совещалась с министрами об образовании: что решили

/ Фото: Офис Президента Украины

Первая леди страны Елена Зеленская и представители профильных министерств провели совещание по развитию безопасной и здоровой образовательной среды. Об этом написали на сайте президента.

Согласно сообщению, Зеленская вместе с министром образования и науки Анной Новосад, министром здравоохранения Зоряной Скалецкой, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым и министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским обсудили подготовку Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды.

Целью стратегии является формирование безопасных, комфортных и здоровых условий обучения в учебных заведениях. Сначала фокусировались на трех основных компонентах: развитие физкультуры и усиление двигательной активности школьников, развитие здорового питания и формировании у учащихся правильных пищевых привычек, а также чистота в украинских школах.

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Проанализировав текущую ситуацию, чиновники решили включить в стратегию цифровую гигиену и кибербезопасность, медобслуживание школьников, обеспечение эффективного психологического сопровождения во время учебы и предотвращения буллингу.

"Национальная стратегия содержит сверхважные компоненты, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга. Согласен, что невозможно говорить о здоровье детей, сосредотачиваясь только на питании и забывая, например, о психологическом комфорте в классе. Или же – о физической подвижности без учета безопасного пространства. Радует, что команда привлеченных к проекту специалистов работает в первую очередь на качество", - прокомментировала Елена Зеленская.

Сейчас разработка стратегии находится на завершающей стадии, документ планируют утвердить до конца февраля.

Напомним, ранее Верховная Рада недавно приняла новый закон "О полном среднем образовании". Сайт "Сегодня" разобрался, что изменится для учеников и учителей.

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