Имеет ли особое значение свадьба в "день восьмерок": ответ нумеролога

Сегодня в ЗАГСе все расписано по минутам – слишком много желающих расписаться в "день трех восьмерок"

В Украине – свадебный бум: тысячи пар решили пожениться именно сегодня, 8-го числа 8-го месяца в год, который также заканчивается восьмеркой. Станут ли календарные восьмерки залогом семейного счастья – узнавали журналисты "Сегодня".

Александр и Мария символическую дату забронировали еще год назад.

"Красивая дата, она ведь не каждый день, не каждый год. Так выпало, и мы так решили. Красивая дата, ну и бесконечность", – отметили молодожены.

Сегодня в ЗАГСе все расписано по минутам – слишком много желающих расписаться в "день трех восьмерок". Поэтому на каждую пару выделяют не более 10 минут.

"Если мы говорим о дате 8 августа 2018 года, как о дате свадьбы, то она будет разной для разных людей, для разных пар, все зависит от даты рождения жениха, от даты рождения невесты. Универсальная прогностика для всех, отталкиваясь от даты свадьбы – невозможна", – рассказала нумеролог Светлана Корченко.

Несмотря на это, молодожены продолжают верить, а желающих соединить сердца в подобные даты с каждым годом все больше.

Напомним, недавно два года исполнилось инициативе Минюста "Брак за сутки". С 29 июля 2016 года по сегодняшний день услугой воспользовались 38 444 пары. Рекордсменами являются Киев (7 тыс. браков), Одесса (почти 6 тыс.) и Мариуполь (2,6 тыс.).