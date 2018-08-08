Имеет ли особое значение свадьба в "день восьмерок": ответ нумеролога

Сегодня, 19:19

Сегодня в ЗАГСе все расписано по минутам – слишком много желающих расписаться в "день трех восьмерок"


В Украине – свадебный бум: тысячи пар решили пожениться именно сегодня, 8-го числа 8-го месяца в год, который также заканчивается восьмеркой. Станут ли календарные восьмерки залогом семейного счастья – узнавали журналисты "Сегодня".

Александр и Мария символическую дату забронировали еще год назад.

"Красивая дата, она ведь не каждый день, не каждый год. Так выпало, и мы так решили. Красивая дата, ну и бесконечность", – отметили молодожены.

Сегодня в ЗАГСе все расписано по минутам – слишком много желающих расписаться в "день трех восьмерок". Поэтому на каждую пару выделяют не более 10 минут.

"Если мы говорим о дате 8 августа 2018 года, как о дате свадьбы, то она будет разной для разных людей, для разных пар, все зависит от даты рождения жениха, от даты рождения невесты. Универсальная прогностика для всех, отталкиваясь от даты свадьбы – невозможна", – рассказала нумеролог Светлана Корченко.

Несмотря на это, молодожены продолжают верить, а желающих соединить сердца в подобные даты с каждым годом все больше.

Напомним, недавно два года исполнилось инициативе Минюста "Брак за сутки". С 29 июля 2016 года по сегодняшний день услугой воспользовались 38 444 пары. Рекордсменами являются Киев (7 тыс. браков), Одесса (почти 6 тыс.) и Мариуполь (2,6 тыс.).
свадьба, свадьбы, молодожены, нумеролог, свадебный бум

Вы сейчас просматриваете новость "Имеет ли особое значение свадьба в "день восьмерок": ответ нумеролога". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Бьянка. Фото: instagram.com/biankarnb

Бьянка показала новые яркие кадры со своей свадьбы

Сегодня, 12:15

Певица продолжает получать поздравления от поклонников

Шоу-бизнес

Фото: instagram.com/biankarnb

Певица Бьянка вышла замуж и показала фото со свадьбы

Вчера, 13:51

Знаменитость разместила несколько фото в соцсети
Загрузка...

Украина

Церемония. "Брак за сутки" оказался крепче традиционной свадьбы. Фото: gotovo.net.ua

Любители восьмерок штурмуют украинские ЗАГСы

Вчера, 07:02

Самая популярная дата — 18 августа. Нумеролог: дата брака не так важна, как "личные" цифры пары

Fun

Свадьба. Фото: pixabay

Парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире

6 Августа, 14:01

Британец отметил трехлетие своей свадьбы, выложив в сеть "смешную" фотографию с церемонии
Загрузка...