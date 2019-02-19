Имперская и агрессивная Россия Путина заканчивается – Парубий

По словам Парубия, главная задача Украины – остановить Путина и сохранить мир

Фото из открытых источников.

Имперская и агрессивная Россия Путина заканчивается – Парубий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80d/426/5c580d4260303.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80d/426/5c580d4260303.jpg 2019-02-19T13:23:00+02:00 Украина По словам Парубия, главная задача Украины - остановить Путина и сохранить мир

Главная задача Украины – остановить Владимира Путина и сохранить мир. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По мнению Парубия, имперская и агрессивная Россия Путина – это государство, которое заканчивается.

"Мы говорим всему миру: не бойтесь. Имперская и агрессивная Россия Путина – это государство, которое заканчивается. Это мы строим будущее, мы вместе, мы сильны и мы победим... Мир для нашей страны и для всего мира. Мы очень хотим мира, потому что знаем его цену. Украина выбрала свой путь. Это путь достоинства, демократии и развития", – подчеркнул глава украинского парламента.

Кроме того, на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине российской агрессии, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Европа не признает российскую агрессию и аннексию Крыма, не откажется от санкций против России, пока Москва не выполнит свои обязательства по Украине.

Напомним, в Верховной Раде началось внеочередное специальное заседание по случаю пятой годовщины начала российской агрессии против Украины.

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