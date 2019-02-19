Имперская и агрессивная Россия Путина заканчивается – Парубий
По словам Парубия, главная задача Украины – остановить Путина и сохранить мир
Главная задача Украины – остановить Владимира Путина и сохранить мир. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
По мнению Парубия, имперская и агрессивная Россия Путина – это государство, которое заканчивается.
"Мы говорим всему миру: не бойтесь. Имперская и агрессивная Россия Путина – это государство, которое заканчивается. Это мы строим будущее, мы вместе, мы сильны и мы победим... Мир для нашей страны и для всего мира. Мы очень хотим мира, потому что знаем его цену. Украина выбрала свой путь. Это путь достоинства, демократии и развития", – подчеркнул глава украинского парламента.
Кроме того, на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине российской агрессии, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что Европа не признает российскую агрессию и аннексию Крыма, не откажется от санкций против России, пока Москва не выполнит свои обязательства по Украине.
Напомним, в Верховной Раде началось внеочередное специальное заседание по случаю пятой годовщины начала российской агрессии против Украины.
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