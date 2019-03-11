"Импортозамещение" в ВСУ: армия Украины отказывается от импортных вооружений

Речь идет о противотанковых ракетных комплексах, 152-мм и 300-мм снарядах, снайперских патронах и других боеприпасах

Фото: Facebook Оперативное командование "Запад".

"Импортозамещение" в ВСУ: армия Украины отказывается от импортных вооружений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/014/0ed/5c70140ed3f7d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/014/0ed/5c70140ed3f7d.jpg 2019-03-11T19:34:32+02:00 Украина Речь идет о противотанковых ракетных комплексах, 152-мм и 300-мм снарядах, снайперских патронах и других боеприпасах

Украинская армия начала массово переходить на вооружения и боеприпасы собственного производства, сообщил начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов.

"С целью обеспечения ВСУ боеприпасами приняты на вооружение и начаты поставки в войска боеприпасов и ракет отечественного производства, таких как – снайперские патроны (7.62 мм), 40-мм гранатометные выстрелы для подствольных и автоматических гранатометов, 152-мм боеприпасы к артиллерийским системам, 300-мм реактивные управляемые снаряды "Ольха", – заявил он на брифинге в Киеве 11 марта.

Кроме того, ВСУ массово перевооружают отечественными противотанковыми ракетными комплексами "Стугна-П" и "Корсар", а также с целью поддержания запасов ракет в боеготовом состоянии возобновлена работа восьми цехов хранения и ремонта ракет и боеприпасов, проведен ремонт около 37 тыс. тонн боеприпасов.

Напомним, в прошлом месяце Шепетовский ремонтный завод начал серийное производство пусковой установки для реактивных систем "Ольха" - дальнобойного высокоточного ракетного вооружения, позволяющего уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью.

Также сообщалось, что в 2018 году ВСУ получили 2500 единиц высокоточного вооружения. Как рассказывали в "Укроборонпроме", в войска передали среди прочего сотни противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П", "Корсар" и "Барьер".

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