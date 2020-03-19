Инфекционист рассказала, почему тест на коронавирус в Украине проводят не всем

Лаборатория Центра общественного здоровья с начала года провела около 500 тестов на коронавирус. Для сравнения, в Италии делают более 1000 тестов в день. Хотя в Минздраве заявляют, что тестов достаточно.

При этом есть немало случаев, когда врачи отказываются проводить тест. Киевлянин Александр Моргун в Facebook поделился историей, как его матери в киевских больницах отказывались делать тест. У женщины поднялась температура до 39 градусов и не сбивалась жаропонижающими, был легкий кашель – основные симптомы коронавируса. Но в четырех больницах Киева ей ставили разные диагнозы: от ОРВИ до бронхита. В конце концов, в частной больнице рекомендовали пройти тест на COVID-19. Три дня клиники Киева, которые получили тест-системы, отказывались проводить тест. Его пришлось делать в частной лаборатории. Результат оказался негативным. Публикация Александра Моргуна вызвала резонанс в соцсети и Киевская городская больница №3 согласилась провести тест. Он тоже оказался негативным. Этот пример показал, что сделать тест не так просто.

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Когда в Украине ждать пик заболеваемости на COVID-19 и поможет ли украинцам карантин, читайте в авторском материале: "Мы не знаем, насколько вирус распространился по Украине", – врачи о карантине.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Врач-инфекционист Инна Андрусович говорит, что пациенты довольно часто обращаются за тестами безосновательно из-за паники. У врачей прописан четкий алгоритм, при каких признаках положен тест на коронавирус.

"У человека может быть просто насморк и он просит проверить его на коронавирус. А когда начинаешь спрашивать подробней о его состоянии, то возмущаются, что "задаем много вопросов". Если у человека нет признаков, по которым положен тест, мы отказываем. Такими признаками считаются ОРВИ, и если человек в течении 14 дней посещал страну, где зарегистрированы случаи коронавируса, либо он контактировал с заболевшим", – рассказывает Инна Андрусович.

Ранее "Сегодня" писал, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.

Напомним, Кабинет министров Украины 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавирусной болезни COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Нарушителей правил карантина будут штрафовать:

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