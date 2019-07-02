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Инструктор показал, как спасти утопающего: видео

2 июля, 13:42

Часто люди даже не понимают, что человек тонет


Более 300 человек погибло на водоемах Украины с начала лета. Такие данные обнародовали спасатели. Главные причины летальных случаев – купание в нетрезвом виде и несоблюдение правил безопасного поведения на воде.

Десятки людей гибнут на украинском водоемах ежедневно. "Сегодня" сообщали, что на Закарпатье нашли тело мальчика, упавшего в реку. Ребенка унесло течением за три км от места происшествия. 

Главная причина того, почему тонут люди – судорога, которая сводит ноги в холодной воде.

Большинство таких жертв находились в состоянии алкогольного опьянения. Блоггер Владислав Антонов рассказывает: человек под градусом просто не рассчитывает сил. И порой даже не понимает, что начинает тонуть.

Другая причина трагедий на воде – купание в неположенных местах. "Сегодня" рассказывали о том, что в Киеве появился современный эхолот для обследования дна пляжей. Тем не менее пляжники часто не знают об опасности, которая может их подстерегать.

"В водоеме может быть неподготовленное дно,  острые фрагменты, острые булыжники, могут быть резкие перепады глубин," – объясняет блоггер Владислав Антонов.

Но знают ли пляжники, как распознать тех, кто утопает? Корреспонденты "Сегодня" расспросили отдыхающих.

"Ну, изначально он, наверное, кричать ​​будет, если успеет, а потом махать руками", – подозревает один из отдыхающих.

"Паника будет, но так, чтобы понять, тонет или нет, не знаю, как. Тонет да и все", – говорит одна из пляжниц.

"В любом случае будет махать руками, это естественно", – добавляет пришедший на пляж парень.

Понять, что человек тонет, очень сложно, объясняют спасатели. Но – возможно.

"Это голливудское клише, что человек кричит "на помощь!", повсюду брызги… Как правило человек, которому нужна помощь, истощен. У него паника, тяжелое лицо, будто он 10 кг поднимает", – рассказывает инструктор пляжного патруля Евгений Перепелица.

В таком случае действовать следует мгновенно, но очень осторожно, говорят профессионалы. Ведь можно и самому стать жертвой.

Необходимо подплыть к утопающему со спины и поднять голову критического пловца над водой. Поднять голову утопающего, положить себе на плечо, рукой прижать, чтобы позиция была зафиксирована, и буксировать человека к берегу.

Уже на суше необходимо начать реанимацию.

"Нужно поднять голову так, чтобы она была заброшена, чтобы дыхательные пути были открыты, и выполнить 30 нажатий в районе груди. После этого переходим к вентиляции. Желательно это делать через клапан или через маску, которая обеспечивает биологическую безопасность", – объясняет инструктор Евгений Перепелица.

Если пострадавший в сознании или только что пришел в себя, его следует перевернуть на бок, чтобы не захлебнулся водой.

"Далее – поставить руку перпендикулярно телу, прижать руку к лицу, поднять колено, и способом рычага перевернуть человека в сторону," – добавляет инструктор.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в течении полугода на водоемах Украины гибнет примерно шесть сотен человек. Благодаря своевременной и точно оказанной помощи многих из них можно было бы спасти.

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Тег алкоголь

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