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На Закарпатье нашли тело мальчика, упавшего в реку

24 мая, 11:12

Ребенка унесло течением за три километра от места происшествия

На Закарпатье сегодня одна из поисковых групп нашла тело 11-летнего мальчика, который вчера упал в реку Вича. Место обнаружения находится в 3 км от места исчезновения на ул. Яблонев в поселке Воловец.

К поискам привлекались 20 спасателей, 12 полицейских, пятеро работников лесного хозяйства и около 20 местных жителей. Об этом сообщают в ГСЧС.


Напомним, вчера, 23 мая, около 13:00 на ул. Карпатской в поселке Воловец, недалеко от учебного заведения, в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения.

Ранее сообщалось, что за прошлые дни на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.


Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.


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Тег Закарпатье, ребенок, спасатели, река, мальчик

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