На Закарпатье нашли тело мальчика, упавшего в реку

Ребенка унесло течением за три километра от места происшествия











На Закарпатье сегодня одна из поисковых групп нашла тело 11-летнего мальчика, который вчера упал в реку Вича. Место обнаружения находится в 3 км от места исчезновения на ул. Яблонев в поселке Воловец.

К поискам привлекались 20 спасателей, 12 полицейских, пятеро работников лесного хозяйства и около 20 местных жителей. Об этом сообщают в ГСЧС.

Напомним, вчера, 23 мая, около 13:00 на ул. Карпатской в поселке Воловец, недалеко от учебного заведения, в реку Вича упал мальчик 2008 года рождения.

Ранее сообщалось, что за прошлые дни на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

​



​

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на 4 метра.

​



​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье нашли тело мальчика, упавшего в реку". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"