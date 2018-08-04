"До 2014 года Украину воспринимали как страну в тени России": интервью с послом Украины во Франции

На 6 сентября назначен приговор суда в отношении так называемого представительства "ДНР" в Марселе. Олег Шамшур надеется, что решение удовлетворит требования прокуратуры и будет отвечать интересам Украины

На интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Франции Олегом Шамшуром мы встретились как раз в период политического кризиса. Оппозиция использовала все возможности, чтобы заблокировать рассмотрение конституционной реформы (которая среди прочего предусматривает сокращение количества мест во французском парламенте и запрет более трех раз избираться в депутаты) – теперь внесение поправок в Основной закон переносится на сентябрь. Поводом для политического кризиса стал скандальный инцидент с участием советника президента Франции Александра Бенналля. Его обвиняют в том, что во время демонстрации в Париже он избил людей, в том числе и женщину.

Но уже в августе в Париже начинается сезон отпусков, поэтому к активной политической жизни столица и политикум вернутся уже осенью. Это касается и внешнеполитического вектора. Уже вероятно 6 сентября мы услышим приговор французского суда о незаконной деятельности "представительства "ДНР" в Марселе. Также ждем принятия во втором чтении обещанного Эммануэлем Макроном закона о противодействии российским фейкам. Об ожиданиях Украины на французском направлении сайт "Сегодня" поговорил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Франции Олегом Шамшуром.

- Давайте начнем с крайне скандального вопроса о "Северном потоке-2", в котором планирует принять участие и одна из французских компаний. Мы в Украине понимаем всю его опасность, пока в Париже и Берлине твердят, что это чисто коммерческий проект. Во время визита в Украину министр иностранных дел Франции говорил, что государство не может вмешиваться в дела бизнеса. Но этот проект противоречит требованиям Третьего энергопакета. Увидим ли мы решение Еврокомиссии о запрете "Северного потока-2"?

- Мне сложно прогнозировать эволюцию отношения Еврокомиссии, поскольку я Посол во Франции. Что касается Франции, действительно, большая и влиятельная французская энергетическая компания Engiе планирует быть участником этого проекта на уровне 10%. Что делает Украина во Франции: вопрос "Северного потока-2" поднимается во время визитов чуть ли не каждой украинской делегации, которая посещает эту страну. Французской стороне постоянно приводится наша позиция о политической мотивированности "Северного потока-2" и его пагубности для энергетической безопасности Европы.

Такую же работу проводит посольство: во время наших контактов на всех уровнях, мы стараемся опровергнуть фейковые тезисы, которые выдвигает Россия, например по поводу того, что Украина – ненадежный транзитер. Конечно, этот диалог продолжается и когда в Украину приезжают французские политики, чиновники, как министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, о визите которого в Украину (22-23 марта – Авт.) Вы упомянули.

Я считаю, что во Франции нашу аргументацию слышат, здесь есть достаточно людей, которые понимают, что стоит за московской аргументацией, и что на самом деле значит этот путинский проект. Мы слышим от наших собеседников, что участие французского бизнеса в этом проекте возможно только при условии сохранения транзита через украинскую ГТС. Вместе с тем, надо быть реалистом: на позицию Франции влияют и внутренние, и особенно внешние факторы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

- Вот приезжаешь в Европу, а по ТВ ни одного украинского канала, только русские, и Франция не исключение. Бросается в глаза засилье российской пропаганды. Я понимаю, что бороться с кремлевской машиной, когда они своими деньгами буквально засевают Европу, очень сложно. Часто приходится опровергать мифы российской пропаганды здесь во Франции? Помню, когда Макрон только пришел к власти, обещал принятие закона о противодействии российским фейкам…

- Мне уже неоднократно приходилось говорить, что присутствие российской пропаганды во Франции очень заметно. Русофильские настроения присущи значительной части французского политического класса, экспертных кругов и интеллектуальной элиты. То есть, здесь сформировалось, я бы сказал чувствительное отношение к российским интересам. В этой связи я всегда вспоминаю книгу французского автора Николя Энена "Русская Франция", где этот феномен глубоко исследован. Его существованию способствует целая совокупность факторов: и исторических, и экономических, и политических, и психологических. Это французские реалии. Безусловно, Россия, российский пропагандистский "бегемот" здесь работает и работает давно и системно – на разных уровнях, с разными слоями населения, социальными группами и политическими силами, используя самые современные технологии, различные средства, в том числе и своих агентов влияния.

Впрочем, если смотреть на проблему в динамике, сказать о сплошном "засилье российской пропаганды" я не могу. Сейчас в респектабельных французских медиа практически отсутствуют материалы, подготовленные на основе или под прямым влиянием материалов российской пропаганды. Конечно, нельзя сказать, что такие случаи полностью отсутствуют. Пожалуй, все слышали о позорной ленте Поля Морейры "Украина, маски революции", который, искажая факты и прибегая к прямым фальсификациям, пытался доказывать, что в Украине всем управляют неонацисты Я, кстати, направил открытое письмо с протестом руководству канала, который показал этот фильм. Меня также очень беспокоит ситуация в киберпространстве, которое просто нашпиговано пророссийскими сайтами, платформами, троллями и ботами.

Отдельно хочу сказать об официальном запуске в декабре 2017 франкоязычного телеканала Russia Today (здесь, кстати, представлен и российский пропагандистский Sputnik). Начало его деятельности вызвало оживленное обсуждение во французской прессе, которая акцентировала внимание на негативном имидже канала в медийном пространстве и необходимости пристального отслеживания его контента, учитывая "обнародование недостоверной или неполной информации о Сирии и Украине". Председатель Высшего телерадиовещательного совета Франции (Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) О.Шрамек, в частности, заявил, что осознает риски, связанные с запуском работы канала, однако во французском правовом поле пока отсутствуют механизмы, с помощью которых CSA могла бы отказать ему в лицензии. Недавно канал получил предупреждение от CSA "за нарушение честности, точности информации и разнообразия мнений" в информационном материале по Сирии, который был обнародован 13 апреля 2018.

В этом контексте необходимо также упомянуть, что в январе 2018 года президент Франции анонсировал подготовку закона о борьбе с фейковыми новостями который, по мнению многих обозревателей, нацелен на усиление контроля именно за медиа, которые финансируются иностранными правительствами. После длительных дебатов и внесения более 200 поправок, 9 июля депутаты Национального Собрания Франции поддержали проект закона в первом чтении. Высший аудиовизуальный совет Франции (CSA) получит право приостановить и даже отозвать лицензию на вещание СМИ под влиянием иностранного государства, если посчитает, что это СМИ распространяет фейковую информацию, в основном, во время избирательной кампании и самих выборов. Социальные сети Facebook, Twitter и другие будут обязаны обнародовать заказчика распространения информации, стоимость ее распространения, а также предоставить пользователям возможность сообщить о недостоверности распространенной информации. Как по мне, это важный законодательный акт и опыт, который заслуживает внимательного изучения.

Как посольство, мы тщательно следим за всем, что говорят и пишут об Украине ведущие журналы, газеты, основные телеканалы, интернет-сообщество. Руководствуемся при этом принципом нулевой толерантности. Если мы видим антиукраинские заявления или действия, стараемся оперативно реагировать. Но такая реакция должна быть пропорциональной, чтобы не создавать бесплатную рекламу политическим маргиналам.

- К чему во время предвыборной президентской и парламентской гонки во Франции прибегала российская пропаганда на украинском направлении?

- В ходе предвыборной кампании основное ее внимание было сосредоточено на местных политических процессах. Соответственно, основные усилия российской пропаганды, да и вообще российской внешнеполитической машины были направлены на то, чтобы минимизировать шансы или даже не допустить избрания тех кандидатов, которые придерживались "неблагоприятных для России" позиций, в том числе по украинскому вопросу, и создать максимально благоприятные условия для "своих" кандидатов, таких как Марин Ле Пен, которую принимал у себя в Кремле Владимир Путин. Следует заметить, что во время практически всех дебатов между основными претендентами на пост президента присутствовала внешнеполитическая тематика, ведущее место в которой занимали вопросы, связанные с Украиной и политикой в отношении России.

С чем столкнулись лично Макрон и его команда? Во-первых, российские СМИ и "веб-активисты" пытались распространять всевозможные слухи о его личной жизни (например, о якобы нетрадиционной сексуальной ориентации – Авт.). Во-вторых, были взломаны серверы его избирательного штаба. То есть, была массированная атака, о которой он сказал во время первой встречи с Путиным в Версале, прямо назвав RT и Sputnik "органами влияния и пропаганды".

- Вы уже упомянули о первой встрече Макрона и Путина в Версале. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров Путин присвоил себе Анну Киевскую. Как на это отреагировали французы?

- Эта тема не присутствовала на обложках ведущих французских изданий, но в моих беседах с французами во время обсуждений итогов визита Путина она все время фигурировала, о ней часто вспоминали даже люди, далекие от политики. Сама фигура Анны Киевской во Франции довольно известна. Но не всегда известна правильная украинская атрибуция, однако динамика, на мой взгляд, довольно неплохая. Вот скажем, последняя книга, которая вышла об Анне Киевской, называлась "Анна Киевская. Принцесса, которая пришла из Украины" – то есть украинский принцесса.

В июне при участии супруги Президента Украины в Софии Киевской прошел благотворительный вечер в пользу Культурного центра им.Анны Киевской (основан во французском городе Сенлис – Авт.). Сам центр начал создаваться в 2013 году. Во времена президентства Виктора Ющенко в Сенлис установили величественный памятник (авторы – известные украинские скульпторы Валентина и Николай Зноба), впоследствии приобрели помещения для украинской церкви Бориса и Глеба и Культурного центра.

Как ни парадоксально, фейковое заявление российского лидера произвело положительный эффект – еще больше людей захотели присоединиться к развитию центра. Совместными усилиям активистов украинской громады во Франции, украинского государства и украинских благотворителей были нивелированы усилия россиян сделать из Сенлиса один из ключевых центров распространения идей "русского мира" во Франции. Это очень важно еще и потому, что у нас с французами не так много общих точек соприкосновения. Нельзя сказать, что их вообще нет: и деятели культуры (в частности, известный танцор и хореограф Серж Лифарь), и Григор Орлик – известный дипломат и военный деятель (сын Пилипа Орлика, агент дипломатической службы французского короля Людовика XV – Авт.). Впрочем, даже среди них Анна Киевская стоит отдельно, она сыграла заметную роль в истории Франции, о ней знают гораздо больше людей.

Кстати, на первом памятнике Анне Ярославне у Аббатства Сент-Винсент, которое она основала, было написано: "Annе de Russie". И надо отдать должное нашему первому Послу Юрию Кочубею, он убедил французов и те изменили название на "Annе de Kiev".

- Но как бороться с засильем пророссийскости в головах французов? Такое впечатление, что им в мозг просто въелись эти кокошники...

- Надо признать, что до революционных событий 2013-2014 гг. Украину здесь традиционно, несмотря на все наши усилия, трактовали в основном как страну, которая находится в тени России. С 2014 года Украину воспринимают как самостоятельный и важный фактор европейской политики. Что касается знания и понимания французами Украины и украинцев, необходимо учитывать следующее. Вне всякого сомнения, в первую очередь это наша проблема: мы должны делать и больше, и главное – лучше и эффективнее. Для эффективной промоции имиджа Украины (я говорил об этом не раз), одного энтузиазма мало: нужны и деньги, и интеллектуальные инвестиции, и креативные, нестандартные идеи. Украинский информационно-культурный центр в Париже работает, я считаю, хорошо. Но, мы понимаем, что нужно новое качество работы.

Чтобы быть замеченным в Париже и Франции (где кого-то удивить довольно трудно) минимально нужны две вещи: во-первых, не "мероприятия", а именно необычные, талантливо задуманные и организованные события, такие как фестиваль "Week End à l'Est. Edition Kyiv", проведенный (за выделенные МИД Украины деньги) посольством вместе с нашими французскими партнерами в центре Парижа на 32 площадках с участием "сливок" украинской культуры. В рамках фестиваля в переполненном зале одного из крупнейших парижских театров "Одеон" прошел вечер солидарности с Олегом Сенцовым.

Во-вторых, нужны масштабные украинские кампании. К примеру, размещение информации об Украине в ведущих мировых СМИ или в журналах крупнейших авиакомпаний. Я помню, когда был Послом в Вашингтоне, в какой-то период город был завешан информационным постерами о Казахстане (кажется, тогда он председательствовал в ОБСЕ). Это одна сторона медали. Другая – надо отличать плохую осведомленность об Украине по незнанию или недостаточности источников информации, от нежелания знать то, что противоречит "удобным" стереотипам. Причем, часто эта черта присуща людям, которые считают себя экспертами по нашему региону. Я часто общаюсь с политиками и интеллектуалами, которые на встречах четыре года подряд задают мне одни и те же вопросы и так же удивляются полученным ответам. Нередки случаи, когда собеседник имеет достаточно информации, но не хочет ее воспринимать или делать объективные выводы.

- Украинцы, которые живут во Франции, шутят, что больше всего французов волнуют два вопроса: что ты видел (то есть, где отдыхал), и что ты ел? Мы уже даже подумываем организовать для французов гастро-туры в Украину…

- Правильно, но опять же, к этому надо подойти профессионально. Недавно ушел из жизни известный американский шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден. У него была серия передач о том, как он ездил по разным странам мира и что-то пробовал. Была передача и об Украине. Он нашел своего знакомого в Киеве, который повел его съесть борщ. Что-то не сложилось (я этого не видел, мне дочь рассказывала), и все, он сказал, что это невкусно. Из этого делаем вывод: то, о чем Вы говорите, возможно и важно, но (особенно это касается Франции) здесь надо понимать, что нужно угостить гостя действительно лучшим украинским борщом или варениками, потому что француз заранее уверен, что лучшая еда только во Франции.

- Мы собственными глазами здесь видели российский культурный центр с золотыми куполами возле Эйфелевой башни, который портит всю архитектуру. Кстати, он вообще работает?

- Согласен, что он абсолютно портит вид (с одной стороны) Эйфелевой башни. Честно говоря, я стараюсь обходить это малосимпатичное здание. Мы уже говорили о русской пропаганде во Франции. Пожалуй, это одно из мест, где "они работают". Интересно, что российский духовно-культурный центр расположен возле моста Альма, названный в честь одной из величайших побед стран антироссийской коалиции в крымской войне 1853-56 гг.

- У России здесь много своих школ?

- Очевидно, есть школа при их посольстве – это советский стандарт. Могу предположить, что российских школ различных типов здесь немало.

- Отдают ли украинцы своих детей в русские школы?

- Честно говоря, не знаю. В конце концов, это дело индивидуальной совести и достоинства украинцев, живущих во Франции. Думаю, что если такие случаи и имеют место, то это исключение. Четко могу сказать, что для работников Посольства Украины это абсолютно исключено.

- В российских СМИ часто появляются "опросы", по которым французы очень дружелюбно относятся к России, русским и Путину в частности. Доверия к таким "опросам" мало. Как это выглядит во Франции изнутри? Может, были исследования или соцопросы об отношении французов к Украине или украинцам?

- По исследованию, проведенному агентством Odoxa, 73% французов плохо относятся к Владимиру Путину. Почти 71% считает, что российский президент играет негативную роль на международной арене, а 53% – что Россия пыталась повлиять на президентские выборы во Франции.

В мае на французском канале ТМС показали фильм журналиста Мартина Вейла "Империя Путина: Россия радикальная", где, среди прочего, были обнародованы данные опроса граждан ряда стран, в том числе и Франции, о том, "каким одним словом вы бы смогли охарактеризовать Владимира Путина ". Подавляющее большинство французов негативно охарактеризовали российского президента, назвав его "тираном", "диктатором" и "плохим человеком".

В то же время картина не выглядит монохромной: 61% расценивают Россию как "неизбежное зло, с которым должен иметь дело" французский президент. То есть, несмотря на все, по мнению этой части французов, с Россией надо договариваться.

- Из года в год мы видим, как французские политики незаконно ездят в оккупированный Крым. Киев реагирует соответственно, но французские законы этого не запрещают. Французские депутаты, с которыми мы общались, говорили, что по французскому законодательству нет юридической механизмов привлечь таких политиков к ответственности.

- Да, такие вояжи до сих пор имеют место, но следует, с определенным удовольствием, отметить, что их стало меньше. Обычно ездят представители ультраправых радикалов, прежде всего из "Национального союза" (до недавнего времени – "Национальный фронт") во главе с Марин Ле Пен или другие пророссийские "активисты". Были, скажем, групповые выезды депутатов французского парламента в 2015-2016 гг. Эти визиты организовывал Тьерри Мариани, бывший министр транспорта и депутат, откровенный лоббист российских интересов. Симптоматично, что и он, и все остальные участники этих "туров" не были избраны в новый состав парламента ни в Национальном Собрании, ни в Сенате.

Вообще ситуация в Нацсобрании существенно изменилась. Самая большая из палат парламента обновилась на 70%: туда пришло много людей, которые хорошо понимают природу событий в Крыму и на Донбассе, осуждают российскую агрессию против Украины. То есть сейчас депутатов, которые бы взяли на себя инициативу организации подобных поездок я не вижу. Даже те, кто хотел бы это сделать, вынуждены учитывать, что из-за аморального и неприемлемого поведения России на международной арене планы незаконных посещений оккупированного Крыма выглядят неприлично.

В то же время, для спокойствия оснований нет: желающие помогать России в реализации ее "партитуры" для Крыма во Франции остались. Наше серьезное беспокойство вызывают попытки наладить контакты с крымской "властью" на местном уровне.

- Да, мы слышали о визите "местной власти" Ялты в французский город-побратим Ниццу, где их очень радушно принимали.

- Понятно, что у Украины нет прямых рычагов влияния на подобные ситуации. Едва ли не единственное, что мы можем делать- "name and shame" – апеллировать к нравственным ценностям фигурантов, ссылаться на официальную позицию Франции. После визита ялтинской "делегации" я обратился к мэру Ниццы Кристиану Эстрози. Мы регулярно пишем ноты и письма в МИД Франции и, кстати, есть положительный результат – появилось совместное письмо МИД и МВД Франции, которым они призвали местные власти Франции воздержаться от такого рода контактов и подписания документов о сотрудничестве, поскольку они являются ничтожными. Я считаю, что это положительный результат нашей работы.

В своем заявлении 30 июля МИД Франции в очередной раз подтвердил неизменность позиции Франции по Крыму, отметив, что "4 года после незаконной аннексии Крыма РФ, с применением военной силы, позиция Франции остается неизменной. Мы твердо привержены полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины и рассматриваем несоблюдение государственных границ Украины как нарушение международного права".

- Вы говорите, что состав Национального собрания обновился на 70%. То есть, можно утверждать, что мы не увидим принятия скандальных резолюций о снятии санкций с России этим составом?

- Во-первых, в 2016 году резолюции одобрили обе палаты парламента. Автором скандальной был упомянутый выше Тьерри Мариани. Была и другая резолюция в Сенате, также неприемлемая, поскольку она фактически призвала к началу демонтажа существующего режима санкций. Впрочем, эти документы не имели обязывающего характера и не повлияли на официальную позицию Франции о продлении санкций против России, которая остается неизменной. В этом составе французского парламента отсутствует желание заниматься продвижением подобных контрпродуктивных идей. Но мы в постоянном диалоге с членами обеих палат и внимательно наблюдаем за настроениями в депутатском корпусе.

- Судебный процесс по закрытию "представительства "ДНР" в Марселе продолжается с июня. Какие перспективы? Мы знаем, что свое "представительство" в итальянской Мессине недавно открыла "ЛНР". По словам французских депутатов, во Франции такое "представительство" создали "благодаря" закону об ассоциациях еще 1901 года.

- Да, они воспользовались лазейкой в этом законе, создав ассоциацию, которую назвали "представительство "ДНР". Как только мы узнали о планах ее создания, начали работать с французскими МИД и МВД. После этого вышло заявление МИД, где были расставлены точки над "и", дело передали в прокуратору, которая заняла жесткую позицию с требованием прекратить деятельность этого "представительства".

Наконец в суде состоялись слушания и на 6 сентября назначено вынесение приговора. Никто не может вмешиваться в работу судебной ветви власти. Могу только сказать, что надеюсь, что этим решением будет поддержана позиция прокурора.

- Ну и напоследок: были сообщения, что Украина и Франция могут увеличить взаимный товарооборот до $3 млрд. Какие это товарные позиции? Где мы можем сотрудничать?

- Давать прогнозы дело неблагодарное. В то же время на сегодняшний день наблюдается рост экспорта украинских товаров во Францию. За четыре месяца этого года он составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас мы имеем значительный прирост экспорта продукции металлургической отрасли (более чем в четыре раза), есть значительный экспортный потенциал в химической отрасли, агропромышленного комплекса. В то же время, надо понимать, что основные экспортные товары из Украины часто конкурируют во Франции с такой же номенклатурой товаров местного производства. К этому добавляется и присущий Франции "потребительский патриотизм".

В то же время, посмотрите на товарную номенклатуру украинского экспорта во Францию: почти 60% – сырье, которое дальнейшем перерабатывается во Франции, а, следовательно, и добавленная стоимость формируется именно во Франции. Я глубоко убежден, что украинские производители имеют все возможности перерабатывать сырье в Украине, чтобы экспортировать уже готовую продукцию с высокой степенью переработки и, соответственно, высокой добавленной стоимостью. При этом себестоимость готовой продукции, произведенной в Украине, даже с учетом расходов на ее доставку во Францию, будет ниже, чем во Франции, и это при аналогичном качестве. И в цифрах эти изменения могут позволить нам даже перешагнуть порог в $ 3 млрд.

Кроме того, Украина имеет потенциал увеличения объемов экспорта услуг, в первую очередь, IT-компаний. Украинские специалисты в этой области одни из ведущих в мире. Сегодня эти услуги составляют более четверти всех экспортируемых Украиной во Францию. Также перспективными являются инженерные и исследовательские услуги, поскольку наши инженеры и ученые также имеют высокую репутацию в странах ЕС. Я убежден, что эти отрасли наиболее перспективные, они являются частью экономики будущего, экономики знаний и инноваций.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" пообщался с живущим в Париже политическим аналитиком Денисом Колесником. Читайте интервью "Сейчас активно идет поиск замены Минским договоренностям".