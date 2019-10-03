Инвесторы настаивают на сохранении компенсации за "зеленую" электроэнергию

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Ферросплавные заводы, которые потребляют много электроэнергии, по словам экспертов, не хотят платить сполна за экологически чистых киловатты. Мол, станции, работающие на биотопливе или энергии солнца, или ветра не должны получать деньги по зеленому тарифу. Что будет, если компенсация никто не будет платить, выясняли "Сегодня".

На свалке отходов в Бурмаках Ровенской области – горы мусора. И все это отходы пойдут на производство света.

Отходы разлагаются, выделяют метан и сероводород. Опасную смесь газов откачивают и на биогазовой станции превращают в электроэнергию.

"Мы, считайте, год проработали на такую, средней мощности, мы 2 млн. кубов скачали газа. Вот представьте, 2 млн. тонн газа на свалке, при любом поджоге, какой это будет пожар", – говорит технический директор биогазовой станции Виталий Ковальчук.

Новая станция спасает не только от пожаров. Когда она появилась, местные жители получили работу, местный бюджет — налоги. На энергии из мусора хорошо заработали и инвесторы. Их привлек "зеленый" тариф. Это – специальная цена, по которой государство обязалось покупать чистую энергию, не меняя тариф до 2030 года.

"Зеленые" киловатты стоят дороже. Потребители платят, станция имеет прибыли, инвестор возвращает свои деньги. Те, за которые построил станцию.

Каждый новый инвестор дает еще больше денег в бюджет страны. Но сейчас тех, кто готов строить станции, пугают митинги. Работники ферросплавных заводов – против высокой цены. Ведь "зеленый" тариф не касается бытовых потребителей. Только – промышленников, которые не хотят платить за чистые киловатты.

"Включена в стоимость электроэнергии так называемая компенсация за "зелёную" электроэнергия. Мы против того, что эта стоимость должна компенсироваться", – говорит один из участников митинга.

Не будем компенсации — будут убытки у производителей зеленых киловатт. Инвесторов от Украины такие требования на митингах отпугивают.

"Для нас критически любые изменения, особенно ретроспективные изменения, когда могут отменить тот закон, который сейчас существует. Они могут привести к последствиям, банкротству", – говорит представитель инвесторов Иван Надеин.

"Наибольший риск, что все инвесторы сразу пойдут в арбитраж, будут огромные судебные иски против государства Украина, с миллиардными компенсациями от государства", – объясняет директор Европейско-краинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

Причем уже в следующем году цена "зеленых" киловатт должна упасть. Потому что начнут работать аукционы, и это позволит производителям предлагать привлекательную, ниже, чем зеленый тариф, цену.

"Введение со следующего года этой аукционной модели по привлечению инвестиций в зеленую энергетику имеет целью в разы удешевить ее стоимость", – говорит председатель ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

Что будет с молодой "зеленой" энергетикой, которую государство планировало развивать? За 15 лет четверть украинских киловатт должны быть чистыми. Теперь задача — сохранить по крайней мере те 2%, которые имеем сейчас, считают эксперты.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о "зеленом" тарифе для домашних солнечных станций.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями канадского бизнеса заявлял, что иностранцы готовы вкладывать миллионы долларов в украинскую зеленую энергетику, а Украина всячески будет способствовать таким инвесторам:

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