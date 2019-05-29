"Исчезновение" секретной информации из АП: силовики начали расследование

Госбюро расследований отмечает, что на серверах могла храниться государственная тайна

Скриншот.

После того, как назначенный на должность СНБО Александр Данилюк показал голые стены секретной комнаты в Администрации президента, Государственное бюро расследований начало расследование относительно возможной потери техники с секретной информацией. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи отмечают, что на материальных носителях секретной информации, которые могли пропасть, содержится тайна информация.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия). Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения уголовного преступления.

Как сообщалось, 28 мая Данилюк показал голые стены секретной комнаты в Администрации президента. По его словам, из ситуационной комнаты, где проводились совещания с военными в АП, исчезла вся техника с секретной информацией. Однако у Порошенко уже отреагировали, заявив, что секретной информации там не было.

Также Данилюк рассказал о планах в СНБО. По его словам, будет создан сильный аналитический центр, который будет рекомендовать президенту решения на самые важные вопросы ,касающиеся обороны и безопасности.

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