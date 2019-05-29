Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Исчезновение" секретной информации из АП: силовики начали расследование

29 мая, 13:33

Госбюро расследований отмечает, что на серверах могла храниться государственная тайна

Скриншот
Скриншот.

После того, как назначенный на должность СНБО Александр Данилюк показал голые стены секретной комнаты в Администрации президента, Государственное бюро расследований начало расследование относительно возможной потери техники с секретной информацией. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи отмечают, что на материальных носителях секретной информации, которые могли пропасть, содержится тайна информация.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия). Следователи ГБР проводят первоочередные следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств совершения уголовного преступления.

Как сообщалось, 28 мая Данилюк показал голые стены секретной комнаты в Администрации президента. По его словам, из ситуационной комнаты, где проводились совещания с военными в АП, исчезла вся техника с секретной информацией. Однако у Порошенко уже отреагировали, заявив, что секретной информации там не было.


Также Данилюк рассказал о планах в СНБО. По его словам, будет создан сильный аналитический центр, который будет рекомендовать президенту решения на самые важные вопросы ,касающиеся обороны и безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег техника, расследование, Данилюк, администрация президента, ГБР

Вы сейчас просматриваете новость " "Исчезновение" секретной информации из АП: силовики начали расследование". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все равны перед законом: АП Зеленского не будет давать команды правоохранителям – Богдан

24 мая, 02:07

В АП президента Зеленского напомнили, что все равны перед законом, и олигархи тоже

РФ является агрессором, но и с ней надо разговаривать – глава АП

24 мая, 00:38

Богдан заявил, что Россия рано или поздно согласится на переговоры

В Верховный суд подали два иска из-за главы Администрации президента

27 мая, 17:29

В Украине продолжаются попытки убрать Андрея Богдана с должности главы АП

Восемь военных попали в плен на Донбассе: Зеленский заслушал результаты расследования

Сегодня, 13:16

По командованию батальона и 53-й ОМБР будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы

Замена маме: как выглядит 14-летняя дочь Моники Беллуччи

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Чем полезна клубника, а чем вредна?

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

«Скучная, тухлая, слишком худая»: Джуринская об изменах бывшего

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

8 причин выйти замуж, которые больше не работают

Разумков: в языковом вопросе нужно использовать метод пряника

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Щенок спит в холодильнике, а хозяева пытаются ему помешать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь