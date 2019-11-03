Искусство соблазнения: чего на самом деле хотят женщины

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В отличие от мужчин – у женщин – свои методы: леопардовая юбка, стрип-пластика или древние энергетические практики. Как познакомиться с мужчиной – учат на специальных тренингах. Они – не менее популярны, чем мужские мастер-классы по пикапу.

Ликбез по соблазнению основательница столичной школы гейш проводит – в парке. На мастер-класс журналистов не приглашает, потому что ученицы стесняются. И именно преодолевать это стеснение учит их сексолог Любовь Самчук

"К примеру, если это какой-то супермаркет и вам понравился какой-то мужчина, попросите его подать вам что-то с верхней полки или спросите у него совета относительно вина", – советует Любовь Самчук, психолог-сексолог.

То, что мужчины любят глазами, Аня проверила на себе. Ее "хищную" юбку, говорит, замечают всегда.

Однако такая красота только соблазняет, но не может удержать, – уверяет тренер. Ибо женщины в откровенных нарядах ассоциируются у мужчин с быстрым сексом, а для серьезных отношений – важная энергия. Поэтому Евгения учит клиенток искать через практики славянских волшебниц связь между телом и душой.

"Когда мы себе это возвращаем, то вопрос соблазнять отпадает автоматически. На такую ​​женщину всегда оглядываются, на такую ​​женщину всегда смотрят со стороны, ее хотят слушать", – убеждена Евгения Дронь, тренер Центра развития женщины.

Как соблазнить мужчину: что сказать, каким голосом, в каком наряде? За такие тренинги просят от двухсот до тысячи долларов. Киевлянки "Сегодня" признаются: посетить курсы может и не против, но это них – дорого. Поэтому прибегают к проверенным методам соблазнения и совершенствуют свое тело.

На каблуках и в обтягивающей одежде,. Это занятие по стрип-пластике. Девушки признаются: откровенные движения раскрывают их сексуальность.

"Через месяц уже изменения начались. Везде знакомятся, да я и сама знакомлюсь. Т.е. появилось желание самой знакомиться, появилось желание выбирать самой", – делится киевлянка Татьяна Стецюра.

"Через танец мы развиваем женственность, больше ставим акценты на внутренние ощущения, чем подкачать пресс, ноги, это, как приятный бонус", – говорит Екатерина Палий, преподаватель танцев.

Но главное, говорят опрошенные "Сегодня" украинки – оставаться собой и быть искренней в желаниях. И тогда потребность играть в соблазнение – исчезнет. Мужчины – сами сделают шаг навстречу.

Ранее мы подобрали для вас подборку методов для того, чтобы быстрособлазнить мужчину.

Смотрите видео о самых соблазнительных платьях знаменитостей:

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