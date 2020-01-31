Испорченный отпуск в городе пустых супермаркетов: на что жалуются украинцы, прилетевшие из Китая

/ Фото: Игорь Рец

Реклама

Три дня назад Международные авиалинии Украины объявили, что из-за коронавируса рейсы по направлению Киев-Санья-Киев будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров. 31 января в Киев прибыл очередной рейс из Саньи с украинцами, которые хотели провести зимний отпуск в самой южной части китайского острова Хайнань, но на деле получили опасность, незапланированные приключения, а некоторые даже разочарование. Сайт "Сегодня" интересовался у туристов, как ударили новости о коронавирусе по их планам на отпуск

"Зомби-апокалипсиса" пока нет

Визуально Международный аэропорт "Борисполь" никак не изменил своего порядка работы, выглядит так же, как и месяц назад: на входе металлодетекторный контроль, служба безопасности аэропорта проверяет багаж через рентген. Опасных предметов, очевидно, здесь боятся куда сильнее, чем опасных вирусов – ни у одного из сотрудников масок на лице не замечено. Людей достаточно мало, как в зале ожидания, так и на площадке перед зоной контроля, где в другие дни толпятся встречающие с цветами.

Наш собеседник Антон не снимает черной маски даже в Борисполе. Лучше перестраховаться. Он летел в Киев из Гонконга, совершив пересадку в Катаре. Когда вылетал из Катара, температуру не проверяли. В Борисполе – тоже. (Под подозрение попадают рейсы из Китая, Катар в условную "зону бедствия" не входит).

В Шеньжене, где работает Антон, были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Но, как утверждает собеседник, смертельных случаев не было, а паника немного преувеличена.

"Я работаю в Китае пять лет, сейчас приехал на каникулы, плюс ситуация в Китае становится непонятной. Билетов на рейс хватало всем, билеты есть. Они дороже, чем обычно, но не знаю, связано ли это с ситуацией, которая сложилась. В Китае все очень строго, в супермаркетах охранники проверяют температуру, обязательно нужно носить маски. Сейчас меня не проверяли. Чувствую себя нормально, спрашивал у бортпроводника, будут ли проверки, она сказала, что если у меня нет температуры, то все хорошо, а если есть температура, нужно в медпункт. В Борисполе ничего не проверяли. Сейчас самое неподходящее время для подобной эпидемии. На Китайский новый год все китайцы разъезжаются по домам и магазины в основном в это время не работают. Случился вирус, и теперь людям не хватает ни масок ни продуктов. В целом паники нет, "зомбиапокалипсиса" нет. Просто не хватает продуктов и все сидят дома", – рассказывает Антон.

Рейсом из Катара летел и Хау Ю Чу. "По нашему – Андрей", – уточняет Хау Ю. Он уже давно живет в Украине, выучил язык, обзавелся семьей, но регулярно ездит в родной Китай на Китайский Новый год. Как и Антона, Андрея проверили лишь в Катаре. По прибытию в Киев контроль отсутствовал.

"Все ходят в масках. На улицах пусто, все сидят дома, а у кого есть возможность – уезжают. Но в целом ситуация не такая, как об этом говорят – число заболевших растет, но незначительно. Насколько мне известно, уже у Китая есть приборы, которые определяют, заболел человек, или нет", – рассказывает Андрей.

От "туристы в панике" до "рай на земле", – что говорят туристы из Саньи

Рейс Санья-Киев прилетел в Борисполь в 10:50, но с первыми туристами удалось пообщаться лишь в полдень. Если рейс из Катара никак не проверяли, то украинцам из Саньи пришлось ждать выхода из самолета больше часа. Всем измеряли температуру с помощью бесконтактного лазерного термометра. Марина выглядит счастливой и отдохнувшей. Даже тревожные новости о смертельно опасном вирусе из Китая не способны напугать украинскую женщину.

"Мы ездили по путевке через турагенство, оплачивали все 10 дней и перелет. В Санье мало туристов, особенно китайцев. Там отдых, воздух – рай на земле, так что рекомендую!", – говорит женщина.

Говоря об эпидемическом контроле, женщина вспоминает, что при посадке в самолет в Санье заполняли специальные бланки, что не посещали охваченный эпидемией Ухань.

Но не все смогли получить от поездки позитив. Для мамы с ребенком поездка к теплому морю превратилась в страдание: люди просто безвылазно просидели в отеле неделю, заплатив за это 1500 долларов турагенству, которое наотрез отказалось от компенсации:

"Было страшно, потому что мы летели с ребенком. Страшно от неизвестности – не знаешь, что происходит, чего ждать дальше. Мы пытались обсудить с туроператором варианты компенсации, но туроператор отказался. Потом при прилете дополнительный час сидели в салоне, пока доктор мерил температуру. Сразу после самолета поедем в больницу, мы понимаем, что невольно подвергли риску себя и других людей", – говорит собеседница.

Аналогичная ситуация у Евгении. Женщина вспоминает: в последний день их просто выселили в полдень из отеля, и целых 12 часов туристы скитались по пустому городу в поисках открытого ресторана, чтобы пообедать.

"Сегодняшний рейс – это те, кто заранее купил на эту дату билеты. С острова Хайнань (где находится Санья, – Прим.ред) начали уезжать 26 числа. Сегодня там не работают даже рестораны. Туристы в панике. Супермаркеты закрыты. Полиция забегает в заведение и в принудительном порядке закрывает помещение. Поэтому немного переживаем о тех, кто остался там до 3 февраля. Отель выселяли в 12 часов дня, а выезд в аэропорт в полночь. В итоге люди 12 часов ходили по городу, не понимая, что делать, чем питаться. Нас никто не собирал, нам не дали даже воду. Мы просто ходили по городу, обедали в случайном ресторане. Местные жители говорили, что было зафиксировано 8 случаев в Хайнане. Но было или нет – точно неизвестно. В Китае власти молодцы, оперативно реагируют на ситуации. Но сама ситуация меняется постоянно к худшему – по факту все идет к тому, чтобы там остались только местные жители", – говорит Евгения

Виталий отдыхал в Санье вместе с женой. О том, что отдых превратится в приключение, изначально не догадывался. Он вспоминает о еще одной мере безопасности после прилета в Борисполь – специальном дезинфицирующем коврике.

"Самолет остановился не как обычно, а намного дальше от терминала. К месту нас везли на автобусах, скорее всего, из соображений безопасности, чтобы если найдется больной, его можно было изолировать. С трапа мы выходили через специальные коврики с дезинфицирующим раствором, которые можно обычно увидеть, например, на птицефабриках. В Китае водители обычных автобусов одевают перчатки и ездят в перчатках и масках. У китайцев есть маски на любой вкус и цвет, они носят сразу по несколько, например, могут одеть медицинскую, а сверху разноцветную. Раньше пускали без масок во все заведения, но вчера (30 января, – прим.ред) мы пришли в кофейню, где раньше можно было заходить без маски, и нам сказали, что заходить без маски нельзя. Мы взяли кофе и ушли. Перед отъездом нас предупредили, что если не одеть маску, будут проблемы с таможней и аэропортом. Поэтому еще в автобусе мы одели маски, у кого не было, тем выдали, и даже в самолете летели в масках", – вспоминает Виталий.

Напомним, ранее эксперты рассказывали сайту "Сегодня", как коронавирус повлияет на курс гривни. Тем временем об обнаружении фактов заболевания коронавирусом сообщили в соседней России.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама