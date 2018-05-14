Из Чернобыльской зоны в США отвезут 200 щенков
Собакам найдут американские семьи и постоянные дома
Около 200 бездомных щенков из зоны Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) вывезут в США. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
"В апреле ... 12 щенков уже были транспортированы с площадки ЧАЭС. И в июне они полетят в США, где их устроят в семьи и найдут им постоянные дома. ... На проведение работ по вывозу щенков были получены все необходимые разрешения, и в целом запланировано вывезти в США около 200 [собак]", – сообщили в ведомстве.
Фото: facebook.com/ChernobylNPP
Фото: facebook.com/ChernobylNPP
Фото: facebook.com/ChernobylNPP
Фото: facebook.com/ChernobylNPP
Фото: facebook.com/ChernobylNPP
Фото: facebook.com/ChernobylNPP
Все щенки пройдут дозиметрический контроль. Собак отмоют и отвезут в Славутич в приют, который находится на территории конно-спортивной базы. Там собаки будут находиться в течение 45 дней, причем с животными будут работать инструкторы.
Как ранее сообщил президент Украины Петр Порошенко, защитная арка над четвертым энергоблоком на Чернобыльской АЭС, будет введена в эксплуатацию в декабре 2018 года:
Напомним, в Чернобыле практически закончили строительство хранилища отработанного ядерного топлива неподалеку от ЧАЭС, проектный срок эксплуатации которого составляет сто лет. И.о. гендиректора Чернобыльской АЭС Валерий Сейдей рассказал о проблемной ситуации в этом вопросе. По его словам, хранилище отработанного ядерного топлива – это временное решение.
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