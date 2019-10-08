Из Киева в Одессу отправили корабль-разведчик для ВМС Украины

Из Киева в Одессу транспортируют будущий корабль-разведчик Военно-морских сил Украины. Корпус судна, которое находится внутри плавучего дока, было замечено на Днепре в районе столицы.
Как сообщает "Український мілітарний портал", речь идет о среднем разведывательном корабле, построенном на заводе "Кузня на Рыбальском".
Также сообщается, что судно транспортируют в Одессу, где он будет достраиваться и, после испытаний его введут в боевой состав ВМС.
Степень готовности корабля оценить сложно, однако его корпус уже покрашен в серый цвет, а установленных радаров и антенн пока что не видно.
Корабль был спущен на воду 23 апреля 2019 года. Он был построен на базе судна проекта 502 ЕМ, у которого были следующие характеристики:
Длина: 54,8 метра;
Ширина: 9,8 метра;
Водоизмещение: 1220 тонн;
Скорость: 11,6 узлов;
Дальность хода: 7200 миль;
Автономность: 28 суток;
Экипаж: 29 человек.
Также пока неизвестно, какие характеристики будут у нового корабля и то, какое оборудование будет на нем установлено.
Отметим, что средние разведывательные корабли будут выполнять следующие функции:
- радиоперехват каналов связи на разных частотах;
- ретрансляция закрытых каналов связи;
- телеметрическая разведка;
- радиотехническая разведка – определение принадлежности и характеристик источников радиоизлучения;
- идентификация и систематизация источника электромагнитного излучения;
- замеры физических полей;
- составление акустических и электромагнитных "портретов" кораблей и подводных лодок;
- контроль морских коммуникаций;
- фиксация перемещения кораблей противника;
- наблюдение за артиллерийскими стрельбами и пусками ракет.
Напомним, ранее на базу ВМС в Одессе прибыл новый, седьмой по счету малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) из серии проекта 58155, построенный на судостроительном заводе в Киеве.
Стоит напомнить, что главное назначение малых бронированных артиллерийских катеров в боевой системе ВМС Украины – патрулирование в ближней морской зоне, защита важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны, а также противодействие высадке десанта противника на побережье.
Как сообщали новости "Сегодня", помимо патрульных катеров, американцы хотят еще больше усилить морские силы Украины. В октябре прошлого года в США заявляли, что готовы вооружить фрегатами украинский флот.
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