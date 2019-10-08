Из Киева в Одессу отправили корабль-разведчик для ВМС Украины

Корабль транспортируют в плавучем доке и будут достраивать на месте дислокации

Из Киева в Одессу корабль-разведчик ВМС доставят в плавучем доке

Из Киева в Одессу транспортируют будущий корабль-разведчик Военно-морских сил Украины. Корпус судна, которое находится внутри плавучего дока, было замечено на Днепре в районе столицы.

Как сообщает "Український мілітарний портал", речь идет о среднем разведывательном корабле, построенном на заводе "Кузня на Рыбальском".

Также сообщается, что судно транспортируют в Одессу, где он будет достраиваться и, после испытаний его введут в боевой состав ВМС.

Степень готовности корабля оценить сложно, однако его корпус уже покрашен в серый цвет, а установленных радаров и антенн пока что не видно.

Корабль был спущен на воду 23 апреля 2019 года. Он был построен на базе судна проекта 502 ЕМ, у которого были следующие характеристики:

Длина: 54,8 метра;

Ширина: 9,8 метра;

Водоизмещение: 1220 тонн;

Скорость: 11,6 узлов;

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Дальность хода: 7200 миль;

Автономность: 28 суток;

Экипаж: 29 человек.

Также пока неизвестно, какие характеристики будут у нового корабля и то, какое оборудование будет на нем установлено.

Отметим, что средние разведывательные корабли будут выполнять следующие функции:

- радиоперехват каналов связи на разных частотах;

- ретрансляция закрытых каналов связи;

- телеметрическая разведка;

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- радиотехническая разведка – определение принадлежности и характеристик источников радиоизлучения;

- идентификация и систематизация источника электромагнитного излучения;

- замеры физических полей;

- составление акустических и электромагнитных "портретов" кораблей и подводных лодок;

- контроль морских коммуникаций;

- фиксация перемещения кораблей противника;

- наблюдение за артиллерийскими стрельбами и пусками ракет.

Напомним, ранее на базу ВМС в Одессе прибыл новый, седьмой по счету малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) из серии проекта 58155, построенный на судостроительном заводе в Киеве.

Стоит напомнить, что главное назначение малых бронированных артиллерийских катеров в боевой системе ВМС Украины – патрулирование в ближней морской зоне, защита важных объектов морской инфраструктуры и прибрежной зоны, а также противодействие высадке десанта противника на побережье.

Как сообщали новости "Сегодня", помимо патрульных катеров, американцы хотят еще больше усилить морские силы Украины. В октябре прошлого года в США заявляли, что готовы вооружить фрегатами украинский флот.

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