Из Московского патриархата в ПЦУ перешли более 300 приходов

За последние несколько дней в ПЦУ перешли более 40 приходов

Фото: Adam Jones/Flickr.

Из Московского патриархата в ПЦУ перешли более 300 приходов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/c76/b3c/5c4c76b3ceb5b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/c76/b3c/5c4c76b3ceb5b.jpg 2019-02-13T12:25:00+02:00 Украина За последние несколько дней в ПЦУ перешли более 40 приходов

В Православную церковь Украины из Московского патриархата за минувших три дня перешли более 40 парафий, а общее число перешедших приходов составило 301.

По данным украинской версии Википедии, только за один день 10 февраля в ПЦУ перешли 28 парафий, за 11 февраля – еще три, 12 февраля – две, а по данным на 13 февраля – одна.

Лидером по числу переходов стала Волынская область – 11, на втором месте оказалась Ровенская – шесть приходов, в Тернопольской и Житомирской областях перешло по три прихода, в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях – по два, и по одному приходу – в Харьковской, Полтавской и Черниговской.

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.

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