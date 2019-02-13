Из Московского патриархата в ПЦУ перешли более 300 приходов
За последние несколько дней в ПЦУ перешли более 40 приходов
В Православную церковь Украины из Московского патриархата за минувших три дня перешли более 40 парафий, а общее число перешедших приходов составило 301.
По данным украинской версии Википедии, только за один день 10 февраля в ПЦУ перешли 28 парафий, за 11 февраля – еще три, 12 февраля – две, а по данным на 13 февраля – одна.
Лидером по числу переходов стала Волынская область – 11, на втором месте оказалась Ровенская – шесть приходов, в Тернопольской и Житомирской областях перешло по три прихода, в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой и Киевской областях – по два, и по одному приходу – в Харьковской, Полтавской и Черниговской.
Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.
В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Из Московского патриархата в ПЦУ перешли более 300 приходов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автокефалия для украинской церкви и томос: как это было
Процесс объединения украинских церквей рассорил патриархаты Москвы и Константинополя