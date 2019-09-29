Из Умани в Киев срочно эвакуировали на вертолете хасида-канадца: подробности и фото

В Черкасскую область съехались тысячи туристов на празднование еврейского Нового года

/ Фото: ГСЧС

В Умань съехались тысячи хасидов для празднования еврейского Нового года, однако одному из них стало плохо и оказалось, что ему срочно нужна операция. Туриста перевезли в Киев на вертолете. Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Черкасской области.

Так, спасателям поступила информация об экстренной ситуации: гражданин Канады, прибывший на праздник Рош-ха-Шана, требует срочного хирургического вмешательства.

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После консультаций с еврейскими медиками у хасида были диагностированы проблемы с животом, и его каретой скорой помощи доставили в базовый лагерь сводного отряда ГСЧС.

"Для оперативной эвакуации заболевшего туриста пришлось задействовать вертолет ЕС-145 ГСЧС. Потерпевший, гражданин Канады, был доставлен в город Киев, где в работу включились врачи скорой медицинской помощи", – сообщили спасатели.

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Как сообщали новости "Сегодня", вечером 29 сентября на заходе солнца иудеи отмечают еврейский Новый год, или Рош-ха-Шана. Этот значимый праздник традиционно длится два дня подряд, до вечера 1 октября. Считается, что в этот период Всевышний вершит суд над людьми, предопределяя судьбы и события всего следующего года. Именно с этого дня начинается отсчет дней очередного года в еврейском календаре.

Еще два дня назад в Умань на празднование Рош-ха-Шана прибыли 17 тысяч хасидов, и полиция полностью готова к охране правопорядка. Сообщалось, что в Умань для охраны порядка на Рош-ха-Шана прибыл отряд израильских полицейских.

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