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Избил и оставил умирать: в Ивано-Франковской области задержали жестокого убийцу

Сегодня, 14:04

Экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы

Фото: Нацполиция

Полицейские Ивано-Франковской области задержали жителя Прикарпатья, который избил до смерти знакомого и оставил умирать.

"Правоохранители установили, что 10 апреля около 23:30 в с. Верхний Струтень, что в Рожнятовском районе, возник конфликт между 33-летним местным жителем и 27-летним жителем соседнего села. Последний набросился на мужчину с кулаками, а потом начал бить ногами. Это произошло у дома родственника, к которому приехал злоумышленник. После содеянного 27-летний мужчина оставил пострадавшего умирать, а утром, 11 апреля, оттащил тело подальше от дома. В послеобеденную пору убитого прикарпатца нашли родственники и вызвали полицию", - говорится в сообщении полиции.

Оперативными действиями полицейских злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, отека и набухания головного мозга и кровоизлияния под оболочки головного мозга. Такие травмы относятся к тяжким телесным повреждениям. Поэтому следователями по этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение). Задержанному грозит от семи до десяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве своего брата. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, преступление было совершено в одном из сел Лохвицкого района, когда между братьями 35 и 38 лет, которые пребывали в состоянии опьянения, произошла ссора.

После словесной перепалки один из братьев схватил кухонный нож и нанес сопернику ранения в область грудной клетки. От полученных травм мужчина погиб на месте.

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Тег убийство, Ивано-Франковская область, Нацполиция

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