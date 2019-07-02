Известно, сколько человек заболело корью с начала года

За отчетную неделю больше всего случаев заболевания зафиксировали в Киевской области

Фото: Pixabay

В Украине с начала 2019 года 55,3 тыс. человек заболели корью, из них 29,316 тыс. детей. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с 21 по 27 июня 2019 года корью заболел 601 человек. За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (57 больных, из них 27 детей), Львовской (56 больных,тиз них 36 детей) областях и Киеве (50 больных, из них 23 ребенка).

В Хмельницкой области в рамках дополнительных мероприятий защиты от кори прививки получили почти 20 тыс. человек, из них 9 тысяч детей и более 11 тысяч взрослых (студенты и работники учреждений образования).

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тысяч и 12 тысяч школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 27 июня 2019 года в Украине было более 727 566 доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Напомним, мы писали, что с начала года от осложнений кори умерли 18 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Кроме того, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течени года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

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