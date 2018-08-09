Известного советского и российского композитора внесли в базу "Миротворца"

Сегодня, 13:04

Пахумутова внесена в базу за "открытое оправдание российской агрессии против Украины"

Центр &quot;Миротворец&quot;. Фото с сайта &quot;Миротворец&quot;
Центр "Миротворец". Фото с сайта "Миротворец"

Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец" внес в свой "черный список" Александру Пахмутову, советского и российского композитора.

Отмечается, что Пахумутова попала в базу за "открытое оправдание российской агрессии против Украины".

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Ранее глава Российского императорского дома в изгнании великая княжна Мария Владимировна попала в "черный список" сайта "Миротворец" за ее визит в оккупированный Крым.

Мария Владимировна рассказала журналистам, что относится к попаданию в базу "Миротворца" спокойно и с пониманием.

Напомним, в России распространяют фейк о Центре исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец".

В частности, в российских СМИ появилась информация, что Госдепартамент США начал использовать базу "Миротворца" для отказа россиянам во въезде на территорию Соединенных Штатов.
Крым, композитор, миротворец, Пахмутова

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Источник:

"Сегодня"

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