Известного советского и российского композитора внесли в базу "Миротворца"

Пахумутова внесена в базу за "открытое оправдание российской агрессии против Украины"

Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец" внес в свой "черный список" Александру Пахмутову, советского и российского композитора.

Отмечается, что Пахумутова попала в базу за "открытое оправдание российской агрессии против Украины".

Ранее глава Российского императорского дома в изгнании великая княжна Мария Владимировна попала в "черный список" сайта "Миротворец" за ее визит в оккупированный Крым.

Мария Владимировна рассказала журналистам, что относится к попаданию в базу "Миротворца" спокойно и с пониманием.

Напомним, в России распространяют фейк о Центре исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец".

В частности, в российских СМИ появилась информация, что Госдепартамент США начал использовать базу "Миротворца" для отказа россиянам во въезде на территорию Соединенных Штатов.