Кабмин составил рейтинг самых успешных регионов страны

Оценивали темпы социально-экономического развития регионов по 12 направлениям

Кабмин составил рейтинг самых успешных регионов страны. Абсолютное первенство у Киева. А вот среди областей первая Харьковская. Уже третий год подряд.

Оценивали темпы социально-экономического развития регионов по 12 направлениям. В частности, на Харьковщине лучшее качество услуг в сфере образования. Второе место регион занимает по развитию предпринимательства, энергоэффективности и социальной защите населения. В области один из самых низких уровней безработицы в стране. Также в тройку региональных лидеров вошли Ровенская и Винницкая области.

Ранее мы писали, что глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная заняла первое место в рейтинге руководителей ОГА. Соответствующее исследование провел Международный центр перспективных исследований.

Согласно исследованию "В чьих руках регионы: презентация рейтинга глав ОГА", Светличная заняла первое место среди 17 глав областей, которые более полугода находятся на соответствующей должности.

Рейтинг составлялся на основании таких критериев: исполнение стратегии регионального развития до 2020 года, исполнение областных бюджетов, коммуникационная политика и медиа-активность.

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