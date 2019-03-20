Как авиация ВСУ прикрыла украинские корабли на Азове, опубликовано мощное видео
Полеты проходят с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения
На Донбассе экипажи самолетов тактической авиации продолжают учения и выполняют боевые задачи.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины, которые вышли в поход.
Во время летной смены экипажи самолетов отработали ряд задач, среди которых – взлет парой, противоракетные маневры и т.д..
Стоит отметить, что полеты происходят с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.
Выполнив полетное задание, самолеты друг за другим совершают посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил, говорится в сообщении.
Напомним, неделей ранее в Азовском море пограничники и авиация отработали взаимодействие . В учениях принимали участие корабли Морской охраны Мариупольского отряда.
Также ранее авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.
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