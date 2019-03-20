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Как авиация ВСУ прикрыла украинские корабли на Азове, опубликовано мощное видео

Сегодня, 07:29

Полеты проходят с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения

МиГ-29
МиГ-29. Фото: Flickr
Как авиация ВСУ прикрыла украинские корабли на Азове, опубликовано мощное видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/1b0/cab/5c61b0cab20f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/1b0/cab/5c61b0cab20f6.jpg Украина Полеты проходят с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения

На Донбассе экипажи самолетов тактической авиации продолжают учения и выполняют боевые задачи.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполняют плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-морских сил Украины, которые вышли в поход.

Во время летной смены экипажи самолетов отработали ряд задач, среди которых – взлет парой, противоракетные маневры и т.д..

Стоит отметить, что полеты происходят с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Выполнив полетное задание, самолеты друг за другим совершают посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил, говорится в сообщении.

Учения авиации ВСУ на Донбассе

Напомним, неделей ранее в Азовском море пограничники и авиация отработали взаимодействие . В учениях принимали участие корабли Морской охраны Мариупольского отряда.

Также ранее авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.

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Тег авиация, азовское море, учения, истребители, МиГ-29, су-25, ВМС Украины, штурмовик

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