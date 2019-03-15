В Азовском море пограничники и авиация отработали взаимодействие: опубликовано видео
В учениях принимали участие корабли Морской охраны Мариупольского отряда
В Азовском море прошли учения с участием двух кораблей и катера Морской охраны Мариупольского отряда пограничной службы из состава Объединенных сил. Маневры проводились для отработки слаженности действий и готовности боевой авиации поддержать моряков на выходе в море.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, по сигналу тревоги корабли и катер выдвинулись в заданный район Азовского моря. В ходе совместных действий отрабатывалось отражение воздушного нападения с имитацией самолетами агрессивных действий противника.
Еще одним этапом учений была отработка слаженности действий при поддержке авиацией корабельно-катерного состава и ведение огня по надводным целям. При этом участниками учений были проведены построения кильватера и боевого строя.
"Такие маневры особенно важны при ведении морского боя, где каждая боевая единица должна с тщательной точностью занять определенную позицию. Кроме того, нужно учесть гидрографические особенности Азовского моря, в частности, круговое течение, изменчивый рельеф дна, постоянные ветры. Эти особенности и осложняют выполнение задач", – объяснил командир корабля морской охраны "Донбасс" Дмитрий Глушак.
В свою очередь, командующий ООС отметил, что проверка боевой готовности и тренировки показали, что слаженность действий авиационной и морской компоненты отработаны на высоком уровне, а силы и средства готовы к выполнению боевых задач.
Напомним, ранее авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.
А на днях в Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ. В рамках учений морской буксир ВМС Украины вышел в море, однако во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль.
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