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В Азовском море пограничники и авиация отработали взаимодействие: опубликовано видео

Сегодня, 13:44

В учениях принимали участие корабли Морской охраны Мариупольского отряда

В Азовском море прошли учения пограничников и военных. Скриншот
В Азовском море прошли учения пограничников и военных. Скриншот.
В Азовском море пограничники и авиация отработали взаимодействие: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b8d/cd8/5c8b8dcd8ceeb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b8d/cd8/5c8b8dcd8ceeb.png Украина В учениях принимали участие корабли Морской охраны Мариупольского отряда

В Азовском море прошли учения с участием двух кораблей и катера Морской охраны Мариупольского отряда пограничной службы из состава Объединенных сил. Маневры проводились для отработки слаженности действий и готовности боевой авиации поддержать моряков на выходе в море.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, по сигналу тревоги корабли и катер выдвинулись в заданный район Азовского моря. В ходе совместных действий отрабатывалось отражение воздушного нападения с имитацией самолетами агрессивных действий противника.

Еще одним этапом учений была отработка слаженности действий при поддержке авиацией корабельно-катерного состава и ведение огня по надводным целям. При этом участниками учений были проведены построения кильватера и боевого строя.

"Такие маневры особенно важны при ведении морского боя, где каждая боевая единица должна с тщательной точностью занять определенную позицию. Кроме того, нужно учесть гидрографические особенности Азовского моря, в частности, круговое течение, изменчивый рельеф дна, постоянные ветры. Эти особенности и осложняют выполнение задач", – объяснил командир корабля морской охраны "Донбасс" Дмитрий Глушак.

В свою очередь, командующий ООС отметил, что проверка боевой готовности и тренировки показали, что слаженность действий авиационной и морской компоненты отработаны на высоком уровне, а силы и средства готовы к выполнению боевых задач.

Напомним, ранее авиация ВСУ на Азове провела учения – тренировались брать корабли врага на "мушку". Таким образом летчики вместе с моряками отработали защиту украинского побережья от вторжения с моря.

А на днях в Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ. В рамках учений морской буксир ВМС Украины вышел в море, однако во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль был обнаружен надводный корабль.

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Тег пограничники, авиация, азовское море, корабли, учения

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