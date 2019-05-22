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Как бойцы под Донецком держат оккупантов "в тонусе", видео

22 мая, 11:56

Как только наши армейцы замечают движение на стороне противника – открывают огонь


Боевики подтягивают броне технику к линии фронта. В районе Марьинки и Красногоровки под Донецком украинская разведка фиксирует активное передвижение военных колонн в тылу противника.

Это – крайние позиции украинской армии в окрестностях Марьинки. Отсюда до укреплений боевиков меньше километра. По словам бойцов, противник из Донецка подтягивает технику к передовой. Ночью хорошо слышна работа танковых двигателей.

А днем ​​враг пытается построить новые огневые точки.

Укрепляют свои позиции мешками с песком, блоками, шлакоблоками.

Но армейцы – как только замечают движение на стороне противника – открывают огонь.

"В тонусе. Чтобы они не расслаблялись. Чтобы они знали, что здесь есть сыновья Украины, которые готовы за свою страну отдать жизнь", – говорит боец ВСУ.

А вот вычислить и обезвредить вражеские минометы военным никак не удается.

"Они перемещаются. Мобильная группа. Они могут автотранспорте быть. Приехали – отработали – уехали", – рассказывает украинский боец.

Любомир – один из тех, кто застал армию старого образца, – он служил еще в середине 90-х. С войной вернулся в Вооруженные силы и стал свидетелем изменений.

"Армия была никому не нужна. Финансирования не было. Никакие учения не проводились, у подразделений, дескать, нет топлива. Боеприпасов. Армия деградировала, никакого обеспечения не получала, ничего. Теперь все есть. Армия на 100 процентов готова дать отпор любому агрессору", – говорит боец Любомир.

Мужчина на войне – третий год. И планирует оставаться на передовой, пока Украина не завоюет победу.

Напомним, 21 мая боевики на Донбассе трижды обстреляли ВСУ: получили ответку и считают потери .

А сутками ранее, 20 мая, боевики на Донбассе устроили 10 обстрелов, был ранен украинский боец.

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Тег Донецк, ВСУ, марьинка, Красногоровка, боевики Донбасса

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