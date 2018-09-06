Как избежать ограбления в путешествии: советы автомобилистам

Опытный автопутешественник перечислил список ошибок, из-за которых украинские автомобилисты могут стать жертвами грабителей на дорогах

В Украине участились атаки на автомобилистов. Одного из них, Андрея Егельницкого, ограбили на днях на трассе Киев – Одесса, когда он с семьей возвращался из Херсона.

Ночью они остановились на автозаправке, чтобы немного отдохнуть, но скоро возле машины стали околачиваться подозрительные мужчины, которые начали заглядывать в окна.

"Я открыл глаза, увидел что за моей дверью, за окном стоит человек. Он был в капюшоне с очень стремными, круглыми глазами. Он просто-напросто на секунду закрыл лицо и разбил руками стекло", – рассказал пострадавший.

Разбив стекло, воры утащили из машины сумки, а когда Андрей одну из них схватил, вытянули и его. В результате мужчина порезал руки битым стеклом.

Пока двое преступников грабили семью Егельницких, третий проколол колесо их машины.

"Преступники сели в машину, серебристую Audi и просто-напросто скрылись", – говорит Андрей, вспоминая, что автомобиль грабителей был на "евробляхах".

Андрей Тычина – опытный украинский автопутешественник. По его словам, ночные нападения на автомобильных туристов нельзя назвать редкостью. Обычно грабители подолгу выслеживают жертву.

"Путешествующие люди входят в своеобразную группу повышенного риска, поскольку они обязательно берут с собой ценные вещи", – объясняет он логику преступников.

Чтобы свести к минимуму риск, Андрей советует не останавливаться в малолюдных местах после наступления сумерек. Самым лучшим вариантом для ночлега в путешествии он называет мотели. Кроме того, он советует спрятать сумки в багажник, а не оставлять их в салоне. А ценности и документы лучше вообще всегда держать при себе.

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