Как изменились привычки украинцев за время карантина: социсследование

Люди стали больше следить за личной гигиеной

Во время карантина украинцы посредством интернета стали больше общаться с друзьями (31%), общаться с родными (28%), развлекаться, проводить досуг (27%) и делать покупки (26%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Градус".

Среди новых привычек, которые были приобретены за период карантина: тщательное мытье рук (53%), соблюдение физической дистанции по отношению к другим людям (44%), пользование антисептиком (43%), ношение маски (40%).

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После окончания карантина опрошенные планируют продолжать тщательно мыть руки, экономить средства, рассчитываться карточкой и онлайн, готовить дома, заниматься спортом, принимать витамины, много работать и посещать врача с профилактической целью.

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Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение Gradus (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня".

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Ранее мы также рассказывали, как украинцы придерживаются правил карантина:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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