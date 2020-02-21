Как изменится украинский язык через 50 лет: интервью с филологом

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Весь мир отмечает Международный день родного языка. Праздник был учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и с 2000 года отмечается ежегодно 21 февраля для защиты языкового и культурного многообразия.

Сайт "Сегодня" пообщался с доктором филологических наук, профессором Зиновием Партыко о том, как будет развиваться украинский язык в ближайшие десятилетия.

- По классификации ЮНЕСКО украинский относится к благополучным языкам, то есть тем, которые не исчезают. Однако из-за глобализации язык меняется, впитывает заимствования из английского, русского. Это является угрозой для украинского языка?

- Действительно, языки меняются, исчезают. Например, ЮНЕСКО установило, что за неделю или две исчезает примерно один язык. По разным подсчетам, существует от 3000 до 6000 языков. Есть языки, на которых говорят очень малые коллективы людей, а есть языки, на которых говорят миллиарды. Относительно появления в украинском языке американизмов и русизмов. Это абсолютно нормальный, традиционный для любого языка процесс, особенно в эпоху глобализации. Язык имеет свои внутренние способы, которые позволяют такие новообразования принимать или отвергать. Есть такой закон экономии языка: в зависимости от частоты использования слов, они будут или приниматься или отвергаться. Например, рассмотрим слово "локация". Лет 10-15 назад его никто не употреблял. А теперь его используют очень активно, оно начало входить в наш ежедневный лексикон. Впрочем, языку это абсолютно ничем не грозит, потому что каждый язык имеет ядро ​​(так называемый словарь-минимум), содержащее примерно 3000 самых частотных слов. Так вот, на эти слова новые заимствования, как правило, не влияют или влияют меньше.

- Как, например, через 50 лет может измениться наша речь, какие новые слова может вобрать в себя?

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- Ответить на это конкретной цифрой невозможно. Но действительно, за 50-100 лет определенные сдвиги в словаре-минимуме можно заметить. Однако за такой промежуток времени язык остается более или менее стабильным. Более существенные изменения происходят за 1000-1500 лет. Например, существовал древнегреческий язык, а сейчас этого языка нет, но есть новогреческий. Так же с древнерусском языком, который использовали на Руси тысячу лет назад. Если сравнить его с современным украинским языком, то многое изменилось: за такое время произошло серьезное влияние на словарь-минимум. Однако примерно первая тысяча самых употребительных слов, например, "бути", "і", остались и спустя тысячелетия.

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- Украинский язык сейчас испытывает больше влияния русского или английского?

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- Сейчас чрезвычайно распространилось изучение английского языка, больше появляется языковых курсов. Постепенно его становится больше. Понятно, что на юге и востоке страны остается большее влияние русского языка. Но это влияние будет постепенно уменьшаться. Влияние английского будет расти, поскольку барьеров на границе нет, украинцы могут свободно путешествовать по Европе, по миру. А сейчас в большинстве стран языком межнационального общения является английский. Поэтому здесь ситуация четкая и прогнозируемая. Но такого, что через 100 лет украинцы станут разговаривать на английском, разумеется, не будет.

Родным языком для украинцев останется украинский, как для японцев – японский. К нему добавится язык международного общения – английский.

- В прошлом году в украинское правописание внесли изменения. Сколько времени нужно, чтобы эти нормы стали обыденными, вошли в употребление?

- Уже несколько таких изменений в правописании было в конце 90-х, в частности с употреблением буквы "ґ".

Новые изменения, в частности, предусматривают параллельное употребление двух форм одного и того же слова – "міф" или "міт", "Афіни" и "Атени". По моему мнению, это правописание через такой параллелизм, очевидно, является переходным к другому правописанию, которое должны принять через 10-20 лет. Думаю, следующее правописание будет еще больше воспроизводить нормы, принятые еще в 30-х годах прошлого века.

Напомним, в декабре прошлого года в Украине появился языковой омбудсмен. На должность правительственного уполномоченного по защите государственного языка была назначена Татьяна Монахова.

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