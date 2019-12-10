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В Украине появился языковой омбудсмен: Татьяна Монахова уже вступила на должность

10 декабря, 18:04

Правда, пока у защитницы украинского языка нет полномочий, офиса и подчиненных

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Языковая защитница, правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова уже заняла свою должность. Правда, пока без полномочий, офиса и подчиненных. Выполнять свои обязанности языковой омбудсмен сможет только через полгода. К тому времени должны избрать секретариат, куда можно будет жаловаться на языковые притеснения.

Напомним, закон о языке депутаты приняли еще летом. А вот наказывать за пренебрежение им начнут только через два-три года. Штрафы составят от трех с половиной до почти двенадцати тысяч гривен. И назначать их суд будет в зависимости от нарушения. Говорить на украинском языке должны во всех государственных учреждениях, больницах, транспорте и заведениях питания. В личной жизни общаться можно любом языке. Для публичных мест будут исключения, отметила Монахова:

"Когда граждане Украины приходят в определенные заведения питания и обращаются на украинском языке, а им не отвечают на государственном языке, то это нарушение закона. Если клиент сам инициирует использование другого языка, то персонал обслуживающий может отвечать на том языке, на котором комфортно человеку. То же и в медицинской сфере".

Напомним, ране новости "Сегодня" писали о "языковых войнах" в Украине и о том, на чью сторону встала Венецианская комиссия. Европейская комиссия за демократию озвучила свое мнение насчет Закона о государственном языке в Украине.

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украинский язык омбудсмен государственный язык

Источник: Сегодня

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