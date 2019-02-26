Как подростку из интерната найти свою суперсилу

За 10 лет работы программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова отношение к теме усыновления и сиротства в украинском обществе кардинально изменилось

Фото: fdu.org.ua

Как подростку из интерната найти свою суперсилу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/527/d25/5c7527d258b14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/527/d25/5c7527d258b14.jpg 2019-02-26T13:51:00+02:00 Украина За 10 лет работы программы «Сиротству – нет!» Фонда Рината Ахметова отношение к теме усыновления и сиротства в украинском обществе кардинально изменилось

Фонд Рината Ахметова организовал в Киеве экспериментальную встречу на тему "Как подростка из интерната мотивировать к развитию своего потенциала и помочь найти Суперсилу?".

Как рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда, главной целью экспериментальной встречи стала разработка плана эффективной помощи ученикам выпускных классов интернатных учреждений. По ее словам, за 10 лет работы программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова отношение к теме усыновления и сиротства в украинском обществе кардинально изменилось. Но это касается не всех аспектов данного вопроса.

"10 лет назад, когда создавалась программа "Сиротству – нет!", Фонд находился на пороге решения огромной проблемы. В обществе было не принято говорить об усыновлении. Тема была настолько табуирована, что желающих усыновить ребенка было мало. Как усыновить ребенка и какие проблемы могут возникнуть? Вопросы такого рода задать было некому. За 10 лет в государстве, в том числе благодаря программе "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова, который является драйвером этой темы, был совершен огромный шаг вперед. Сейчас об усыновлении говорят обыденно. И это позволяет увеличить число детей, которых усыновляют. Общество прошло огромный путь от "стыдно" до "повседневно". Мы стоим перед новым вызовом: как помогать детям старше 13 лет, которых практически не усыновляют, в отличие от деток в возрасте до трех лет. Общество стоит перед задачей сделать так, чтобы эти дети чувствовали себя его полноправными членами", – пояснила Татьяна Кухоцкая.

Впервые в Украине к обсуждению столь непростой темы были приглашены не только работники государственных органов, психологи и специалисты в вопросе усыновления. Помимо них участниками экспериментальной встречи стали представители бизнеса, креативных агентств и культуры.

Мероприятие проходило в формате экспертных групп.

Фото: fdu.org.ua

"Фонд поднял очень важный вопрос помощи подросткам, лишенным семьи или родительской опеки. Это та возрастная категория, которая выпадает из поля зрения как государственных учреждений, так и общественных организаций. Здесь собрались люди разных профессий, с разным жизненным опытом, которые хотят помочь таким подросткам", – отметила Любовь Лориашвили, психолог Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

По итогам встречи группы представили свои наработки. По мнению собравшихся, мотивационные встречи для детей в интернатах играют огромную роль. Это подтверждает опыт Фонда, который в минувшем году именно в формате мотивационных встреч провел акцию "Ринат Ахметов – детям!" в интернатных учреждениях Донецкой области. Эти встречи проводили амбассадоры Фонда – известные ведущие телеканала "Украина". На своем примере они смогли показать ребятам, что в жизни нет непреодолимых преград.

Фото: fdu.org.ua

"Подростковый период – это особый период в развитии личности. Подросток начинает сравнивать себя со взрослыми и сверстниками, осознает собственную ценность, уникальность и неповторимость. Главное – распознать свой талант, свой дар, он есть у каждого и всегда уникален", – сказала амбассадор акции, ведущая телеканала "Украина" Марина Кухар.

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