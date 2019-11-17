Как попасть на телевидение: репортаж из-за кулис телевизионной кухни

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Как стать звездой или попасть в шоу. Без сценического образования и денег для раскрутки. Хорошо знают в кастинг-отделе канала "Украина". Десятка два привлекательных менеджеров ищут героев для сериалов и программ.

Шанс прославиться, говорят, есть у каждого. Конкуренция большая. Ежедневно желающих быть в кадре – сотни.

Звездные ведущие проходят пробы, как и все остальные. Даже на эпизодические роли. Как Анна Панова. Только в сериале можно увидеть, как ведущая "Сегодня" теряет сознание.

Певица Алена Винницкая знает: – умение сохранять спокойствие – чрезвычайно важно для ведущего.

"Очень многие вот так вот разговаривают, у них ходит голова направо и налево. Нужно быть в кадре спокойным", – делится Алена Винницкая, ведущая программы "Зірковий шлях", певица.

А еще красивым – считает новый ведущий программы "Зірковий шлях" и лицо "Евровидения" Тимур Мирошниченко.

"Каждый день попадаю на телевидение через постель. Просыпаюсь в 9 утра и еду на работу", – признается известный шутник и единственный ведущий-бородач "Сегодня" Максим Сикора.

Шутки шутками, но стереотип "прославиться через постель" живет до сих пор, изрядно удивляет кастинг-менеджеров.

На самом деле получают постоянную прописку на телевидении те, которые упорно работают. Чтобы попасть на шоу "Говорит Украина", стоит заполнить анкету на сайте программы. Это шанс увидеть любимца публики Алексея Суханова.

Зрителей программы "Свобода слова Савика Шустера" тщательно отбирают. По всей стране. Учитывают профессию, возраст и пол. Ведущий объясняет: такие придирчивые отборы, потому аудитория – ключ к успеху шоу.

"У нас много просьб попасть на программу. Это решают социологи", – говорит сам Савик Шустер.

Так как же попасть на ТВ? Секрет удачных проб кастинг-менеджеры раскрывают только "Сегодня".

"На самом деле, важная особенность этих людей – это просто попадание в типаж", – говорит Оксана Боса, кастинг-менеджер.

А тем временем, команда "Сегодня" запустила масштабный флешмоб ко всемирному дню телевидения. Вы можете увидеть курьезные случаи, которые случались с журналистами и операторами на съемках. Услышать откровенные рассказы ведущих о том, как они пришли работать на телевидение. А еще для флешмоба звезды отечественных голубых экранов подготовили уникальные кадры из собственных архивов.

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